MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adele'den tartışma yaratan bikinili fotoğraf

Adele'den tartışma yaratan bikinili fotoğraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:10 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafla ortalığı karıştırdı.

Adele'den tartışma yaratan bikinili fotoğraf

Son yıllarda verdiği kilolarla bambaşka biri olan İngiliz şarkıcı Adele, geçirdiği dönüşümü gözler önüne sermeye devam ediyor.

Adele-2015-Alasdair-McLellan-billboard-650

Sosyal medya hesabından fit vücudunu hayranlarıyla paylaşan 32 yaşındaki şarkıcı, son fotoğrafıyla bir anda gündem oldu.

adele

Bikinili bir kareye yer veren Adele’in Jamaika desenlerini tercih etmesi ve saç stili tartışma yarattı. Notting Hill Karnavalı’nın corona virüsü nedeniyle iptal edilmesine dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

adele-kitap-instagram3

Adele’ye kültür yağmacılığı yaptığı yönünde eleştiriler yöneltilirken, onu savunan hayranları ise, “İnsanlar çıldırmış. Kadın yalnızca verdiği inanılmaz kiloları göstermek istemişti. Sakın silme ve özür dileme. Cesur olmana ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladıİlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
'Herkese adamlık dersi verdin ve gittin''Herkese adamlık dersi verdin ve gittin'
MasterChef Arem Yüce kimdir? MasterChef Arem nereli? Arem ne demek?MasterChef Arem Yüce kimdir? MasterChef Arem nereli? Arem ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
Mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası...
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya: Seni yatağıma attım
'Acun'u yatağıma attım'
Berrak Tüzünataç aşkını ilan etti!
Berrak Tüzünataç aşkını ilan etti!
Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin
'Herkese adamlık dersi verdin ve gittin'
Feyza Aktan'dan leopar desenli mini elbisesiyle pozlar!
Leopar desenli mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı
MasterChef Berk İlter kimdir? MasterChef Türkiye'den elenen Berk İlter nereli ve kaç yaşında?
MasterChef Berk İlter kimdir?
Zahide Yetiş'le Gelin Görün'de ödül nedir? Zahide Yetiş'in programı ne zaman yayınlanıyor?
Zahide Yetiş gelinleri ve kayınvalideleri yarıştıracak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.