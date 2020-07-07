Adele'e 22 kilo verdiren diyet! Fazla kilolardan hemen kurtulacaksınız...

Yüksek kiloların çok kısa zamanda verildiği Sirt Food diyeti diyetisyenler tarafından öneriliyor. Üstelik kilo verdiğinizde sağlığınıza zarar vermiyor. Ünlü şarkıcı Adele de bu diyete uyanlardan biri. Siz de kolay ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız günümüzün yeni trendi olan bu diyeti tüm bilinmeyenleriyle birlikte daha yakından inceleyelim.

SIRT FOOD DİYETİ NEDİR?

Sirt Food diyeti aslında vücudumuzdaki bir proteinden ismini alıyor. Sirtuin proteinlerini harekete geçirmeye yarayan bu diyet sayesinde kolay ve sağlıklı zayıflama mümkün hale geliyor. Sirt Food diyetinin, bahsedilen proteinleri tetikleyerek zayıflama genini aktif hale getirdiği düşünüyor. Ayrıca bir protein grubu olan sirtuinlerin, aktif edilmesi halinde metabolizma hızınızın arttığı öngörülüyor. Buna ek olarak yaşam sürenizin de uzamasını sağlıyor.

21 gün süren ve iki bölümden oluşan bu diyetin ilk bölümünü inceleyelim.

İlk bölüm 7 günden oluşuyor.

İlk 3 günde, günlük 3 kez Sirt Food özel yeşil içeceğini tüketmeniz gerekiyor.

Ana yemeğinizi bu ilk 3 günde Sirt Food besinleriyle zenginleştirmeniz isteniyor.

Bu bölümde almanız gereken kalori miktarı ilk 3 günde 1000 kalori olarak belirleniyor.

İlk bölümün geri kalan günlerinde ise günde 2 ana öğün tüketiyorsunuz.