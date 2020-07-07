Adele'e 22 kilo verdiren diyet! Fazla kilolardan hemen kurtulacaksınız...

Yüksek kiloların çok kısa zamanda verildiği Sirt Food diyeti diyetisyenler tarafından öneriliyor. Üstelik kilo verdiğinizde sağlığınıza zarar vermiyor. Ünlü şarkıcı Adele de bu diyete uyanlardan biri. Siz de kolay ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız günümüzün yeni trendi olan bu diyeti tüm bilinmeyenleriyle birlikte daha yakından inceleyelim.
SIRT FOOD DİYETİ NEDİR?
Sirt Food diyeti aslında vücudumuzdaki bir proteinden ismini alıyor. Sirtuin proteinlerini harekete geçirmeye yarayan bu diyet sayesinde kolay ve sağlıklı zayıflama mümkün hale geliyor. Sirt Food diyetinin, bahsedilen proteinleri tetikleyerek zayıflama genini aktif hale getirdiği düşünüyor. Ayrıca bir protein grubu olan sirtuinlerin, aktif edilmesi halinde metabolizma hızınızın arttığı öngörülüyor. Buna ek olarak yaşam sürenizin de uzamasını sağlıyor.
21 gün süren ve iki bölümden oluşan bu diyetin ilk bölümünü inceleyelim.
İlk bölüm 7 günden oluşuyor.
İlk 3 günde, günlük 3 kez Sirt Food özel yeşil içeceğini tüketmeniz gerekiyor.
Ana yemeğinizi bu ilk 3 günde Sirt Food besinleriyle zenginleştirmeniz isteniyor.
Bu bölümde almanız gereken kalori miktarı ilk 3 günde 1000 kalori olarak belirleniyor.
İlk bölümün geri kalan günlerinde ise günde 2 ana öğün tüketiyorsunuz.
İkinci bölüm 14 günden oluşuyor.
Artık aldığınız kalori miktarının bir önemi kalmıyor.
Sirt Food besinleriyle zenginleştirilmiş ana öğününüzü günde 3 kez tüketmeniz gerekiyor.
Sirt Food içeceğinizi günde 1 kez mutlaka içmeye özen göstermeniz isteniyor.
SIRT FOOD DİYETİNİN MALZEMELERİ NELERDİR? HANGİ BESİNLERİ İÇERİR?
Oldukça geniş bir besin yelpazesine sahip olan diyet, sağlığınız için önem taşıyor. Diyetin hangi malzemeleri ve besinleri içerdiğine yakından bakalım. Sirt Food besinleri ve malzemeleri olarak kahve, kırmızı şarap, roka, kale yiyeceği, soğan, çilek, bitter çikolata, ceviz, hurma, zerdeçal ve matcha yeşil çayı sayılabilir. Verdiğimiz örnekler bahsedilen besinlerin birazını kapsıyor. Daha fazla ve çeşitli bitkiler ve yiyecekler de bu diyetin içinde bulunuyor.
SIRT FOOD İÇECEĞİ NASIL HAZIRLANIR?
Sizler için özel olarak Sirt Food içeceğinin nasıl hazırlanacağından bahsedeceğiz. Bir liste altında hepsini toplayalım.
75 gram kale
30 gram roka
5 gram maydanoz
2 adet kereviz sapı
1 tutam zencefil
Bir elmanın yarısı
Bir limonun yarısı
Çay kaşığının yarısı kadar matcha yeşil çayı
Eğer matcha yeşil çayınız yoksa bahsedilen gramaj kadar normal yeşil çay da ekleyebilirsiniz.
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