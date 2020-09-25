Adele'e 22 kilo verdiren Sirt Food diyeti nasıl yapılır?

Sıkı bir şekilde Sirt Food diyeti uygulayan Adele 22 kilo verdi. Güzeller güzeli şarkıcıyı her haliyle çok beğeniyorduk elbette. İmajını yenileyen Adele, bu haliylie de büyük ilgi topladı. Kilo vermek isteyenler ise Sirt Food diyetinin detaylarını merak ediyor. Sirt Food diyeti nedir, nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim.
2016 yılında iki İngiliz beslenme uzmanı tarafından ortaya çıkartılan sirt food beslenme modeli, bazı yiyeceklerde bulunan sirtüin proteinlerinin zayıflama genini aktive etmesi temeline dayanmaktadır. Böylelikle metabolizma hızı da artar. Bunun yanı sıra yaşam süresi de uzar. Sirt food beslenme modelinde çikolata, kırmızı şarap gibi yiyeceklerin tüketimine izin verilmektedir. Düzenli uygulanan sirt food sonucunda iltihaplanmayı azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, yaşlanmayı yavaşlatır ve fazla kiloların gitmesine yardımcı olur.
Yeşil çay
Çilek
Zeytinyağı
Kırmızı soğan
Maydanoz
Lahana
Bitter çikolata
Karabuğday
Roka
Yaban mersini
Kahve
Zerdeçal
Kırmızı şarap
Diyet toplamda 3 hafta sürer ve 2 aşamadan oluşur. Üç hafta sonra yemeklerinize sirt food besinler eklenmeli ve kalori kontrolü yapılmalıdır. Yedi günde yedi kilo verdirmeye yardımcı olduğu iddia edilir. Diyette kalori kısıtlaması vardır. Günlük ortalama 1000 kalori ile sınırlıdır. Diyetin ilk günü 7 gün sürmeli. İlk 3 gün sirt food yeşil içeceği tüketilmeli.
İkinci aşamada 2 yeşil su ve 2 kez sirtüin aktivatörü besinlerinden zengin ana öğün tüketilir. İlk 3 hafta tamamlandıktan sonra sirtüin aktivatörü besinleri diyete ve yeşil sulara ekleyerek devam etmeniz beklenir. Yani bu beslenme planında sirt food tariflere yer verilmelidir.
100 gram yarım yağlı yoğurt
10 adet çilek
Yarım çay kaşığı toz zerdeçal
3 adet ceviz
20 gram bitter çikolata
200 ml badem sütü
Göz kararı lahana sapı
Tüm malzemeleri blender'dan geçirin ve homojen bir kıvam alana kadar blender'dan çekin.
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