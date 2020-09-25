Adele'e 22 kilo verdiren Sirt Food diyeti nasıl yapılır?

Sıkı bir şekilde Sirt Food diyeti uygulayan Adele 22 kilo verdi. Güzeller güzeli şarkıcıyı her haliyle çok beğeniyorduk elbette. İmajını yenileyen Adele, bu haliylie de büyük ilgi topladı. Kilo vermek isteyenler ise Sirt Food diyetinin detaylarını merak ediyor. Sirt Food diyeti nedir, nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim.

SİRT FOOD DİYETİ NEDİR?

2016 yılında iki İngiliz beslenme uzmanı tarafından ortaya çıkartılan sirt food beslenme modeli, bazı yiyeceklerde bulunan sirtüin proteinlerinin zayıflama genini aktive etmesi temeline dayanmaktadır. Böylelikle metabolizma hızı da artar. Bunun yanı sıra yaşam süresi de uzar. Sirt food beslenme modelinde çikolata, kırmızı şarap gibi yiyeceklerin tüketimine izin verilmektedir. Düzenli uygulanan sirt food sonucunda iltihaplanmayı azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, yaşlanmayı yavaşlatır ve fazla kiloların gitmesine yardımcı olur.

SİRT FOOD BESİNLER NELERDİR?

Yeşil çay

Çilek

Zeytinyağı

Kırmızı soğan

Maydanoz

Lahana

Bitter çikolata

Karabuğday

Roka

Yaban mersini

Kahve

Zerdeçal

Kırmızı şarap