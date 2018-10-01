SPOR

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 01.10.2018 22:26 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelede ilk yarının sona ermesinin ardından ise turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Abdullah Avcı ile Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük arasında bir gerginlik yaşandı.

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. 1-1 berabere biten müsabakanın ilk yarısının sonunda ise turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile sarı-kırmızılı futbolcu Adem Büyük arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma oldu. Araya girenlerin müdahale etmesiyle bu gerginlik büyümeden yatıştırıldı.

ADEM BÜYÜK: ABDULLAH AVCI BANA VURDU

Evkur Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu belirtti ve şu sözleri kullandı;

''Bu işlerin içerisinde olmak istemiyorum ama zorla çekiliyorum. Sayın Abdullah Avcı'nın kariyerine saygı duyuyorum ama bir rakip takım oyuncusuna, takım kaptanına hiçbir şekilde kimse vuramaz. Ben kimseye yapmıyorsam o da yapamaz. Bir teknik direktöre yakışmıyor. Çok iyi bir teknik direktör olabilirsiniz belki ama bunları yapamazsınız. Çok üzücü bir durumdu. Belki hiç kimse görmedi ama ben gördüm. Maçın önüne geçti, kendisine yakıştıramadım. Kendi vicdanına bırakıyorum.''

ABDULLAH AVCI: MUHATTABIM DEĞİL

Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adem Büyük'le yaşanan gerginlikle alakalı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, 'Oyuncu benim muhattabım değil. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Geçen sene de yaptığı hareketlerden dolayı kendi gelip özür dilemişti. Özür dilemeye devam etsin' ifadelerini kullandı.

20181001_2_32646146_37712793_Web

PARTNERBöylesi görülmedi! Safariye çıktı, hayatının şokunu yaşadıBöylesi görülmedi! Safariye çıktı, hayatının şokunu yaşadı
Danijel Aleksic atıyor Evkur Yeni Malatyaspor kazanıyorDanijel Aleksic atıyor Evkur Yeni Malatyaspor kazanıyor
Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur RizesporYeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor adem büyük abdullah avcı

En Çok Okunan Haberler

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Süper Lig'de şok kavga! Hocasının üzerine yürüdü

Süper Lig'de şok kavga! Hocasının üzerine yürüdü

Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı!

Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi

Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi

Damien Comolli gerçeği ortaya çıktı!

Damien Comolli gerçeği ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Danijel Aleksic atıyor Evkur Yeni Malatyaspor kazanıyor

Danijel Aleksic atıyor Evkur Yeni Malatyaspor kazanıyor

Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Evkur Yeni Malatyaspor transfer dönemini hareketli geçirdi

Evkur Yeni Malatyaspor transfer dönemini hareketli geçirdi

Evkur Yeni Malatyaspor Nacer Barazite'nin sözleşmesini feshetti

Evkur Yeni Malatyaspor Nacer Barazite'nin sözleşmesini feshetti

Evkur Yeni Malatyaspor'un altyapısına Fenerbahçe'den transfer

Evkur Yeni Malatyaspor'un altyapısına Fenerbahçe'den transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.