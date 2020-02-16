Adem Büyük'den derbi göndermesi!

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldığı maçın ardından Adem Büyük açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe derbisi ile ilgili görüşleri sorulan Adem, "Umarım güzel bir maç izletiriz derbide. Onların 4 puan önünde gideceğiz, bu bizim için avantaj. Güzel bir gidişat var, orada sürdürmek istiyoruz. Bunun için sıkı bir hafta geçireceğiz ve oradan da istediğimizi alarak seriye devam edeceğiz." dedi.
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