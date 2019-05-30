SPOR

Adem Büyük Evkur Yeni Malatyaspor'a veda etti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 30.05.2019 20:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da kaptan Adem Büyük, takımına veda etti.

Adem Büyük Evkur Yeni Malatyaspor'a veda etti

Futbolcu Adem Büyük, iki sezon formasını giydiği Evkur Yeni Malatyaspor'a veda mesajı yayımladı.

Adem Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bulunduğu süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İlk geldiğim günden itibaren desteklerini esirgemeyen, her fırsatta bütün takım arkadaşlarımın hakkını savunan, arkasında duran, kollayan büyük Malatyaspor taraftarı ve Malatyaspor halkı, 1,5 sene kaptanlığını gururla yaptığım Malatya'mıza bugün veda ediyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Üzüldük ve üzdük ama sonunda başardık. Hayallerimize, gizli kahramanlarımız kulüp çalışanlarıyla beraber ulaştık. Bu gurur hepimizin. Hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin."

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