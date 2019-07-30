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Adem Büyük: Galatasaray'a gelmemdeki en büyük etken Fatih Terim

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Adem Büyük, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transfer süreci ve kamp dönemi hakkında bilgiler veren Adem Büyük, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Adem Büyük: Galatasaray'a gelmemdeki en büyük etken Fatih Terim

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Adem Büyük, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Adem Büyük'ün yaptığı açıklamalar;

Transfer teklifi tatil döneminde geldiğinde çok mutlu bir haberdi benim için, çok heyecanlandım hatta inanamadım.

Fatih hoca daha önce milli takımda çalıştığım bir teknik adam, bu kulüp de Türkiye’nin en büyük kulübü. Kulüpten böyle bir teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Çok ani gelişti dediğim gibi hiç düşünmeden kabul ettim, burada olmak benim için onur ve gurur verici. Fatih hocama ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim.

"BİRİNCİ SEBEP FATİH TERİM"

Umarım bu sene de lige kupa ile başlarız ve kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Buraya gelmemdeki birinci sebep Fatih hocanın burada olması, beni milli takıma ilk o çağırmıştı. Kasımpaşa'dayken de transfer teklifi vardı, o dönem Fatih hocayla da konuşmuştuk ama olmamıştı, bugüne nasipmiş. Geç oldu ama umarım güç olmaz.

"HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK"

En önemli etken Fatih hocanın burada olması ve Galatasaray’ın bu ligdeki en büyük takım olması. Bir hayalimiz var, daha önce diğer tüm kupaları kazanmış bir kulüp olarak hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak. Umarım ben de takımıma yardımcı olabilirim. Zaten sezona Süper Kupa ile başlayacağız, kazanıp sonrasında da Şampiyonlar Ligi’inde başarılı olmak istiyoruz.

"EN RAHAT SOLDA HİSSEDİYORUM"

Fatih hoca benim için futbol dehası, saha içinde ve dışında benim için örnek olabilecek bir teknik adam. En rahat sol ve forvet bölgesinde hissediyorum ama diğer bölgelerde de oynayabilirim.

Kamptaki arkadaşlık ortamı çok samimi, bu yüzden yabancılık çekilmiyor o çok güzel. Bartali bize çok şey katıyor, meyvelerini sezon içerisinde toplayacağımızı söyleyebilirim. Çok acı çekiyoruz ama zafere gitmek için acı çekmek zorundasınız.

"ONLARLA OYNAMAK BÜYÜK KEYİF"

Babel ve Donk çok önemli oyuncular, Kasımpaşa’da onlarla oynamak benim için büyük keyifti, onlarla aynı takımda olmaktan mutluluk duyacağım. Umarım onlarla birlikte daha iyi olacağız. Babel’in patlayıcı kuvveti ve şutları çok önemli, Donk’un ise sakinliği en önemli özelliği. Şampiyonlar Ligi’inde oynayacağım için çok heyecanlıyım, hocam fırsat verirse benim için de ilk olacak.

"REAL MADRID, BAYERN'İ İSTERİM"

Gruplarda Real Madrid, Bayern ve Dortmund ile eşleşmek isterim. Galatasaray’ın geçen sezon şampiyon olmasına çok sevindim çünkü hak edenenin kazandığını düşünüyorum. Herkes ektiğini biçiyor bu hayatta, çok sevindim sevincimi anlatamam. Taraftarlar çok etkileyici, geçtiğimiz sezon bunun en canlı örneğini kupa maçında yaşadım. Takım arkadaşlarınızı duyamıyorsunuz ve duyamadığınız için yardım da edemiyorsunuz. Taraftar futbolcular için çok önemlidir, Malatya’da da çok önemli etki ediyordu. Burada 55 bin kişinin karşısında eminim ki çok keyifli maçlar oyanayacağız. Birkaç kaza belki olur ama içerdeki maçların çoğunu kazanacağımızı düşünüyorum.

"ESKİDEN DAHA AGRESİFTİM"

Eskiden gölgemle bile kavga ediyordum ama saha içerisinde agresifliğim devam ediyor. Bana bir faydası olduğunu düşünüyorum ama dışarıda kendime çok zarar verdiğimi düşünüyorum. Eşim bu konuda bana çok yardımcı oldu ona da çok teşekkür ederim.

7 numaralı forma ile ilgili özel bir durum yok aslında başka numaraları istiyordum ama arkadaşlarım almıştı ondan dolayı üstelemedim. Şu an net bir numara da yok henüz belirlemedik, 23’ü Babel aldı, 11 alacaktım Mitro aldı. 99’u da genç kardeşimiz almış, ondan dolayı henüz bir karar vermedim, şu an 7 yakın gibi duruyor. Taraftarımızın lig boyunca yalnız bırakmayacağını düşünüyorum, onlara bu forma için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu söylemek istiyorum. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız bizi desteklemeye devam etsinler.

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