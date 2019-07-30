Adem Büyük: Galatasaray'a gelmemdeki en büyük etken Fatih Terim

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Adem Büyük, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Adem Büyük'ün yaptığı açıklamalar;

Transfer teklifi tatil döneminde geldiğinde çok mutlu bir haberdi benim için, çok heyecanlandım hatta inanamadım.

Fatih hoca daha önce milli takımda çalıştığım bir teknik adam, bu kulüp de Türkiye’nin en büyük kulübü. Kulüpten böyle bir teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Çok ani gelişti dediğim gibi hiç düşünmeden kabul ettim, burada olmak benim için onur ve gurur verici. Fatih hocama ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim.

"BİRİNCİ SEBEP FATİH TERİM"

Umarım bu sene de lige kupa ile başlarız ve kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Buraya gelmemdeki birinci sebep Fatih hocanın burada olması, beni milli takıma ilk o çağırmıştı. Kasımpaşa'dayken de transfer teklifi vardı, o dönem Fatih hocayla da konuşmuştuk ama olmamıştı, bugüne nasipmiş. Geç oldu ama umarım güç olmaz.

"HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK"

En önemli etken Fatih hocanın burada olması ve Galatasaray’ın bu ligdeki en büyük takım olması. Bir hayalimiz var, daha önce diğer tüm kupaları kazanmış bir kulüp olarak hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak. Umarım ben de takımıma yardımcı olabilirim. Zaten sezona Süper Kupa ile başlayacağız, kazanıp sonrasında da Şampiyonlar Ligi’inde başarılı olmak istiyoruz.