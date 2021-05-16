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Adem Büyük’ün eşinden sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki

16.05.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor’un başarılı futbolcusu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarının sosyal medya üzerinden yaptığı hakaretlere tepki gösterdi.

Süper Lig’in son haftasında oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesi 3-1’lik skorla sona erdi. Lig şampiyonunu belirleyecek maçta Galatasaray’ın eski futbolcusu Adem Büyük de attığı klas golle rakip fileleri havalandırdı. Maç sonrası Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Yeni Malatyasporlu Adem Büyük’e tepki gelmeye başladı. Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarların hakaretlerine tepki gösterdi.

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"EŞİM YENİ MALATYASPOR'UN EKMEĞİNİ YİYOR, MAÇ SATAMAZ"

Merve Büyük, söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Maç bittiğinden beri bana ve eşime karşı çok ağır hakaretler ediyorsunuz. Şampiyonluk senin kocan yüzünden gitti, bunu sizden beklemezdik. Benim büyük bir Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir. Siz şuan ne kadar üzülüyorsanız inanın bende o kadar üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor. Benim eşim Malatyaspor’un futbolcusu. Oranın ekmeğini yiyor ve ne olursa olsun bu onun işi. Maçı satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ne yapacaktı yani maçı mı satacaktı. Ben her zaman size söylüyorum, şereften bahsediyorum değil mi. Şeref ne kadar önemli bir şeydir. Bizim için önemli. Bana bu hakaretleri edenler için ne derece önemi var, bilmiyorum ama bizim için şeref çok önemli" dedi.

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"BUNLARI BENİM EŞİM HAKKETMİYOR"

Büyük, taraftarlardan gelen hakaretleri eşinin hakketmediğini belirterek, "Etmiş olduğunuz o hakaretleri benim eşim hakketmiyor. Galatasaray’da oynarken de ne kadar istediğini, ne kadar çabaladığını biliyorsunuz. Galatasaray için elinden geleni yaptığını. Eşim şuan oradan ayrıldıktan sonra Yeni Malatyaspor’un ekmeğini yiyor. Orası için savaşmak zorunda. Bunu yapmalıydı Ona da bu yakışırdı. Bana ve eşime diyorsunuz ki Galatasaraylı olan fotoğraflarınızı silin. Bunları benim eşim hakketmiyor. Bunu siz gayet iyi biliyorsunuz. Her futbolcunun yapması gerektiği gibi benim eşimde ekmeğini nereden kazanıyorsa orası için savaşmak zorunda. Sonuçta bu onun işi. Evet, gönül vermek çok güzel, sevmek çok güzel. Galatasaray’da oynarken benim eşim çok isteyerek görevini yaptı. Çok hırslıydı. Bunu biliyorsunuz, onun karakterini, onun yapısını biliyorsunuz. Onun maç satmayacağını biliyorsunuz. Onun mücadelesini çok iyi biliyorsunuz. O yüzden çok rica ediyorum sizden, lütfen artık durun" şeklinde konuştu.

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Öte yandan Merve Büyük'ün sosyal medya hesabından paylaştığı Galatasaray formalı fotoğrafında yaptığı açıklamaysa dikkat çekti.

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Büyük söz konusu paylaşımda, "Bu gördüğünüz fotoğraflardaki formalar eşimin en uğurlu maçlarının formaları o yüzden size ömür boyu saklayacağım en özellerle veda etmek istedim" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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