Adem Büyük’ün eşinden sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki

Süper Lig’in son haftasında oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesi 3-1’lik skorla sona erdi. Lig şampiyonunu belirleyecek maçta Galatasaray’ın eski futbolcusu Adem Büyük de attığı klas golle rakip fileleri havalandırdı. Maç sonrası Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Yeni Malatyasporlu Adem Büyük’e tepki gelmeye başladı. Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarların hakaretlerine tepki gösterdi.

"EŞİM YENİ MALATYASPOR'UN EKMEĞİNİ YİYOR, MAÇ SATAMAZ"

Merve Büyük, söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Maç bittiğinden beri bana ve eşime karşı çok ağır hakaretler ediyorsunuz. Şampiyonluk senin kocan yüzünden gitti, bunu sizden beklemezdik. Benim büyük bir Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir. Siz şuan ne kadar üzülüyorsanız inanın bende o kadar üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor. Benim eşim Malatyaspor’un futbolcusu. Oranın ekmeğini yiyor ve ne olursa olsun bu onun işi. Maçı satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ne yapacaktı yani maçı mı satacaktı. Ben her zaman size söylüyorum, şereften bahsediyorum değil mi. Şeref ne kadar önemli bir şeydir. Bizim için önemli. Bana bu hakaretleri edenler için ne derece önemi var, bilmiyorum ama bizim için şeref çok önemli" dedi.