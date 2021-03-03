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Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

03.03.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Malatyaspor'un forveti Adem Büyük, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Adem'in eşi Merve Büyük ise Instagram hesabından çok ağır sözler etti.

Malatyaspor'un 1-0 kaybettiği Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adem Büyük, maçın ilk yarısında her şeyin normal olduğunu ancak Sergen Yalçın ile hakem Halis Özkahya'nın arasında geçen diyaloğun ardından her şeyin değiştiğini ileri sürdü.

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Hakemin kendilerini azarladığını, Beşiktaşlı futbolculara ise farklı konuştuğunu ifade eden Adem Büyük, "Kimse kimseyi azarlayamaz" dedi.

Adem Büyük'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada gösterilen tepkiler artınca eşi Merve Büyük de Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" diyerek ağır sözler sarf etti.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor Adem Büyük
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