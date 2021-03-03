Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Malatyaspor'un 1-0 kaybettiği Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adem Büyük, maçın ilk yarısında her şeyin normal olduğunu ancak Sergen Yalçın ile hakem Halis Özkahya'nın arasında geçen diyaloğun ardından her şeyin değiştiğini ileri sürdü.

Hakemin kendilerini azarladığını, Beşiktaşlı futbolculara ise farklı konuştuğunu ifade eden Adem Büyük, "Kimse kimseyi azarlayamaz" dedi.

Adem Büyük'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada gösterilen tepkiler artınca eşi Merve Büyük de Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" diyerek ağır sözler sarf etti.



