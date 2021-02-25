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Adem Büyük ve Rafael'e 1 maç ceza verildi

25.02.2021 21:20 | Son Güncelleme:
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Adem Büyük ve Rafael'e 1 maç ceza verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adem Büyük ile Rafael'e birer maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük ile Medipol Başakşehirli oyuncu Rafael'e birer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları karşılaşmada resmi görevliye yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'e bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

Trabzonspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Medipol Başakşehirli Rafael'e bir maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'e 48 bin, Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da 24 biner lira para cezası verildiği kaydedildi.

Ömer Sarıalioğlu'na 11 maç ceza

PFDK'nin, TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadıkları maçın hakemine yönelik hakareti ve tedbirlere uymamasından dolayı İstanbulspor Kulübü görevlisi Ömer Sarıalioğlu'na 11 maç men ve 13 bin 250 lira ceza uyguladığı belirtildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un idarecisi Mehmet Gönülaçar'a da toplamda 150 gün hak mahrumiyeti ve 49 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

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