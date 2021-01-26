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Adem Doğan Düzcespor’da

26.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Adem Doğan Düzcespor’da

Hes Kablo Kayserispor’un 2001 doğumlu genç stoper Adem Doğan, kiralık olarak TFF 3.Lig 4.Grupta ekiplerinden Düzcespor ile anlaştı.TFF 3.Lig 4.Grup ekiplerinden Düzcespor, ikinci transfer döneminde transferin son Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor’dan Adem Doğan’ı renklerine bağladı.Sezon sonuna kadar Düzcespor’a kiralık olarak gönderilen Adem Doğan, yeni takımı ile çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor’un 2001 doğumlu genç stoper Adem Doğan, kiralık olarak TFF 3.Lig 4.Grupta ekiplerinden Düzcespor ile anlaştı.
TFF 3.Lig 4.Grup ekiplerinden Düzcespor, ikinci transfer döneminde transferin son Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor’dan Adem Doğan’ı renklerine bağladı.
Sezon sonuna kadar Düzcespor’a kiralık olarak gönderilen Adem Doğan, yeni takımı ile çalışmalara başladı. Sezon sonuna kadar Düzcespor forması giyecek olan genç stoper Adem Doğan, sezon sonu yeniden Sarı-Kırmızılı kulübe dönecek.

Düzcespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Takımımızda stopere takviye yapıldı. Profesyonel Futbol Takımımız, transferin son günlerine yaklaşılırken Hes Kablo Kayserispor’un 2001 doğumlu genç stoperi Adem Doğan’ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Hes Kablo Kayserispor formasıyla 3 kez Türkiye Kupası müsabakasına çıktı” denildi.

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