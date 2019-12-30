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  4. Adem Ljajic Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor!

Adem Ljajic Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.12.2019 21:14 | Son Güncelleme

Abdullah Avcı ile sorun yaşayan Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sırp yıldızın, İtalya Serie A ekiplerinden Verona ve Udinese ile görüştüğü ortaya çıktı.

Adem Ljajic Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor!

Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon başında da 6.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile sorun yaşayan Sırp oyuncunun İtalya'ya dönüşmek istediği öğrenildi. Beşiktaş taraftarının da eleştirilerine maruz kalan Ljajic'in Serie A ekipleri Hellas Verona ve Udinese ile görüştüğü belirtildi.

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Çizme'ye yeniden dönmek isteyen Ljajic'in yakın çevresine "Sürekli tepki alıyorum. Ama ben aynı özverili oyunumu oynuyorum. Bunları hak etmiyorum" dediği de gelen bilgiler arasında... Ljajic için İtalyan ekiplerinin 5 milyon euro gibi bir bonservisle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtilirken, Siyah-Beyazlı yönetimin ise nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor...

Mali anlamda sıkıntıda olan yönetimin sıcak paraya hayır demeyeceği de öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Adem Ljajic Transfer

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