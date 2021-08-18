Adem Ljajic'e Süper Lig'den sürpriz talip

Spor Toto Süper Lig'e Antalyaspor beraberliği ile başlayan Göztepe, on numara transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Göztepe yönetimi, pazartesi günü Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Sırp orta saha Adem Ljajic'e talip oldu.

Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce de gündemine aldığı 29 yaşındaki futbolcuyu kulübüyle yaşadığı sorun sonrası yeniden liste başına çıkardı.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın da ısrarla istediği futbolcunun menajerine ulaşan kurmaylar, transfer için nabız yokladı. Özellikle Antalyaspor maçında orta alanda yaşanan sıkıntı nedeniyle bu mevkiye transfer şart olurken, yönetim Adem Ljajic için maliyet araştırmasına başladı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyla maddi şartlarda ortak bir noktada buluşulması halinde transfer girişimi resmiyet kazanacak. Yönetim, Türkiye'de kalmayı planlayan futbolcu için şartlarını zorlarken, anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş yönetiminden kolaylık istenecek. Ljajic dört sezondur Beşiktaş'ta forma giyiyor.

İTALYA'DA YILDIZI PARLADI

29 Yaşındaki başarılı on numara Adem Ljajic, ülkesinde Partizan ekibinde futbola başlarken, yıldızını uzun süre top koşturduğu İtalya'da parlattı. Sırp futbolcu, Çizme'de Fiorentina, Roma, İnter ve Torino'da forma giydi. Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'yla da 44 maça çıkarken 9 gol atmayı başardı.



