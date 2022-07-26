Adem Ljajic'in yeni takımı Bodrumspor oluyor! Anlaşma tamamlanmak üzere...

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Adem Ljajic'in yeni adresi herkesi şaşırttı. Hisselerinin çoğunu elinde bulunduran Antalyaspor eski başkanı Ali Şafak Öztürk'ün yakından ilgilendiği Bodrumspor, Adem Ljajic ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
31 yaşındaki Ljajic, 2018 yılında Beşiktaş'a transfer olarak taraftarları bir hayli mutlu etmişti. Fakat sonrasında performansı düşünce kadroda kendine yer bulamamıştı. Sergen Yalçın'ın son döneminde kadro dışı kalan yıldız oyuncu sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Beşiktaş'tan ayrılmıştı.
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