Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, 20 Mart'ta Almanya ve 25 Mart'ta Portekiz ile deplasmanda oynayacakları maçların 27 kişilik aday kadrosunu açıkladı.
Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'in de bulunduğu aday kadro şöyle:
Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Nikola Vasiljevic (Radnik Surdulica).
Defans: Antonio Rukavina (Astana), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja R. Miletic (Partizan), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Aleksandar Kolarov (Roma), Stefan Mitrovic (Strasbourg), Miroslav Bogosavac (Cukaricki).
Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ljubomir Fejsa (Benfica), Sasa Lukic (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Branko Jovicic (Kızılyıldız).
Forvet: Dusan Tadic (Ajax), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Adem Ljajic (Beşiktaş), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Darko Lazovic (Genoa), Nemanja Radonjic (Marsilya), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (İttihad), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).
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