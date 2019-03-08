SPOR

Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.03.2019 20:05 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic, Sırbistan'ın özel maçta Almanya ve 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Portekiz ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi.

Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, 20 Mart'ta Almanya ve 25 Mart'ta Portekiz ile deplasmanda oynayacakları maçların 27 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'in de bulunduğu aday kadro şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Nikola Vasiljevic (Radnik Surdulica).

Defans: Antonio Rukavina (Astana), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja R. Miletic (Partizan), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Aleksandar Kolarov (Roma), Stefan Mitrovic (Strasbourg), Miroslav Bogosavac (Cukaricki).

Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ljubomir Fejsa (Benfica), Sasa Lukic (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Branko Jovicic (Kızılyıldız).

Forvet: Dusan Tadic (Ajax), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Adem Ljajic (Beşiktaş), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Darko Lazovic (Genoa), Nemanja Radonjic (Marsilya), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (İttihad), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).

PARTNERII. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
'Neden Beşiktaş'ı istemeyeyim?''Neden Beşiktaş'ı istemeyeyim?'
Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorumŞenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adem Ljajic sırbistan milli takımı

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama

Fenerbahçe maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama

Küfür iddiası Aydınus'un başını yaktı! PFDK...

Küfür iddiası Aydınus'un başını yaktı! PFDK...

Cengiz Ünder'e bir şok daha! İkinci ayrılık...

Cengiz Ünder'e bir şok daha! İkinci ayrılık...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Şenol Güneş'in yerine kim gelecek? İşte adaylar

Şenol Güneş'in yerine kim gelecek? İşte adaylar

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Ljajic'e milli müjde

'Neden Beşiktaş'ı istemeyeyim?'

'Neden Beşiktaş'ı istemeyeyim?'

Şenol Güneş'ten A Milli Takım ve Beşiktaş açıklaması: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Beşiktaş'ta Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek

Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek

Mehmet Özdilek: Beşiktaş'ı çalıştırmaya hazırım

Ve açıkladı! 'Beşiktaş'ı çalıştırmak istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.