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ADEM'in eğitimine katılan kadın girişimci fotoğraf stüdyosu açtı

24.09.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 20 yaşındaki girişimci Sara Altunakar, Bağlar Aile Destek Merkezinde katıldığı fotoğrafçılık kursu sayesinde açtığı stüdyoda bebek ve çocuk fotoğrafçılığı yapıyor - Altunakar: - "Bu kurs sayesinde yolumu çizdim. İsterim ki tüm kadınlar kendi yolunu çizsin"

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Sara Altunakar, Bağlar Aile Destek Merkezinde (ADEM) katıldığı fotoğrafçılık kursu sayesinde açtığı stüdyoda bebek ve çocuk fotoğrafçılığı üzerine çalışma yürütüyor.

Lisede çocuk gelişimi ve eğitimi alan Altınakar, erken yaşta girişimci olmak için arayışlara girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Bağlar ADEM'de açılan fotoğrafçılık kursuna katılan Altunakar, aldığı eğitimle stüdyo açarak bebek ve çocuk fotoğrafçılığı üzerine çalışma yapıyor.

Sara Altunakar, AA muhabirine, kursun kendisine ilham verdiğini, sertifikasını aldıktan sonra bir süre bebek fotoğrafçısının yanında çalıştığını söyledi.

Sonra işini kurmaya karar verdiğini anlatan Altunakar stüdyo açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Altunakar, çocuk gelişimi üzerine eğitim aldığını ve çocukları çok sevdiğini aktararak "Doğum öncesi ve sonrası çekimler yapıyorum. Diyarbakır'da yoğun bir talep var. Kurs sayesinde yolumu çizdim. İsterim ki tüm kadınlar kendi yolunu çizsin. Denesininler, kendilerini keşfederler." dedi.

Bağlar ADEM Koordinatörü Arzu Çetin de kadınların sosyal hayatta daha aktif olması ve meslek edinmesi amacıyla ücretsiz olarak çok sayıda kursla hizmet verdiklerini anlattı.

Merkeze başvuran ve çoğunluğu ihtiyaç sahibi olan kadınların istihdamını önceleyen eğitim programlarıyla hayata atılımlarını hedeflediklerini dile getiren Çetin, "Kursiyerimiz bize ilk geldiğinde kararsızdı. Hayata atılmak istediğini söyledi. Kurslarımızı saydığımızda fotoğrafçılık kursuna gelmek istediğini iletti. Geldi, başladı ve sertifikasını aldı." diye konuştu.

Ektikleri fidanların meyve verdiğini görmenin mutluluk verici olduğuna değinen Çetin, onlarca kadına önce güven aşıladıklarını sonra da meslek edindirip onları iş sahibi yaptıklarını söyledi.

Üç yaşındaki kızı için fotoğraf çekimine gelen Gözde Akbulut ise Altunakar'ın stüdyosunu görünce de randevu aldıklarını belirterek "Mekanın bir kadın fotoğrafçı tarafından işletiliyor olması bizi cezbetti. Daha rahat olacağımızı düşündük. O yüzden tercihimiz burası oldu." diye konuştu.

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