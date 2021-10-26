Adeta başka biri oldu! 73 kilo veren Ümit Erdim yıllar önce bakın hangi dizide oynamış!

Dizi oyuncusu Ümit Erdim şimdilerde sosyal medyada oldukça popüler. İlk olarak, "Böyle mi Olacaktı" adlı dizi ile sanat hayatına başlayan Erdim bir zamanlara damga vuran, seyircilerin şimdilerde bile eski bölümlerini ilgiyle takip ettiği "Selena" dizisinde şoför Zülfikar'ı canlandırmıştı.

ESKİ HALİNİ GÖREN TANIYAMIYOR!

Başrollerinde Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Sinan Çalışkanoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Selena dizisinin eski bölümleri sosyal medyada halen ilgi görüyor. Oyuncuları ve konusu ile bir zamanlara damga vuran dizinin unutulmaz karakterlerinden birisi de Ekrem-Aslı Aykar çiftinin şoförü ve evin hizmetlisi Müstesna Hanım'ın oğlu Zülfikar'dı. Ümit Erdim, dizide sempatik ve yardımsever karakter olan Zülfikar'ı canlandırdı.

ZAYIFLAYINCA İŞ BULAMADI

Mide ameliyatından sonra verdiği 73 kilo ile adeta başka biri olan Ümit Erdim'in eski halini görenler tanımakta zorlandı. Sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ümit Erdim, bir takipçisinin "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" sözlerine, "Katılıyorum, zaten bulamadım ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" yanıtını vermişti. Şimdilerde evli ve bir çocuk babası olan Erdim oyunculuktan pilotluğa geçiş yaptı.

Instagram'da oldukça aktif olan Ümit Erdim'in 642 bin takipçisi bulunuyor.





