Adı Börek Kendisi Tatlı: Laz Böreği Tarifi

Doğu Karadeniz mutfağının ünlü tadı laz böreği, her ne kadar isminde börek geçse de aslında bir tatlı türüdür. Karabiber ve muhallebiyi bir araya getiren meşhur tatlının yapılmasının zor olduğunu düşünüyorsanız korkmayın! Adım adım ilerleyerek kolay laz böreği tarifi ile sofralanızı süsleyecek bu nefis tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Kolay Laz Böreği Tarifi İçin Malzemeler El açması laz böreği tarifinde farklı katmanlar için farklı malzemelere gereksinim duyacak ve bu malzemeleri farklı tencerelerde kullanacaksınız. Yufka hamuru için; Birer çay bardağı süt, yoğurt ve yağ,

Bir yumurta,

Bir paket kabartma tozu,

Bir tutam tuz ve un

Nişasta Muhallebi için; Bir litre süt,

Bir yumurta sarısı,

Bir su bardağı toz şeker,

Üçer yemek kaşığı un ve nişasta

Bir çay kaşığı karabibere ihtiyacınız olacaktır. Şerbet için; Beşer su bardağı dolusunca su ve toz şeker

Bir tatlı kaşığı limon Evde Laz Böreği Yapımı El yapımı laz böreği tarifini adım adım uygulayarak tatlıdaki katmanların yapılışında sorun yaşamazsınız. Şerbeti hazırlamak için; toz şeker ve suyu, bir tencere içerisinde orta ateş kullanarak şeker eriyinceye değin kaynatın. Yaklaşık beş dakika sürecek bu işlemin sonlarına doğru limon suyunu ekleyin. Limon suyu ekledikten bir dakika sonra ise soğumaya bırakın. Laz böreği için şerbet kullanımının şart olmadığını belirtmeden geçmemiz hata olur. Doğu Karadeniz’in bu eşsiz lezzetini, damak tadınıza göre, şerbet kullanmadan kuru bir biçimde de servis edebilirsiniz.

Başka bir tencerede ise yumurta sarısı ve bir su bardağı toz şekeri köpürene dek çatal ya da çırpıcı yardımı ile çırpın. Çırpma işleminin ardından pişirme işlemine başlayacaksınız ve bu sırada yavaş yavaş nişasta, un ve karabiber hariç diğer malzemeleri tencereye eklemelisiniz. Ancak malzemeleri eklerken acele etmeyin, eklediğiniz malzemelerin pütürleşmemesine dikkat edin ve kıvamını aldığından emin olun. Pişirme işleminin karabiberi de içine atabilir ve soğutmak amacı ile buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ardından sıra hamuru hazırlamaya gelecek. Un ile kabartma tozunu uygun bir kaba boşaltın ve tuz, süt, yumurta, sıvı yağ ve limon suyu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Gerçek laz böreği tarifine uygun bir hamur oldukça yumuşak olmalıdır. Yoğurma işlemi bittikten sonra üzerini kapatarak 30 dakika civarında bir bekleyin. Ardından hamurları küçük parçalara bölün ve yuvarlayın. Bu küçük parçaları açmak için nişasta kullanın ve açtıktan sonra üst üste yerleştirin. Daha sonra, pişirme işlemi için yaklaşık 170 dereceye ayarladığınız fırına verin ve pişirme işleminin tamamlanması için 40 dakika civarında bekleyin. Hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Kenarda, tezgahın üzerinde nişastanız hazırda olsun.

Ayırdığınız parçaları yaklaşık 15 cm büyüklüğünde olacak bir biçimde açın ve yaklaşık beşer tanesini aralarına nişasta serperek üst üste yerleştirin. Ardından bu parçaları 25 cm uzunlukta kenarlara sahip olacak bir dörtgen olmak üzere yeniden açın ve üzerine tereyağı sürün. Aynı işlemleri ikiye bölüp ayırdığınız hamur parçalarından kalanlar için de yapın ve yaklaşık 15 dakika boyunca pişirin. İkinci pişirme işleminin ardından soğumaya bırakın. Ama fırına yeniden ihtiyacınız olacağı için fırınınızı kapatmamanızı tavsiye ederiz. Daha önce hazırlamış olduğunuz muhallebinin soğuma işlemi tamamlanmış ise elde ettiğiniz yufka kalıplarının üzerine yayın. Ayırdığınız hamurları da diğer hamur parçaları gibi açıp, tereyağı sürerek muhallebinin üzerine yerleştirin. Ardından böreğinizi uygun şekilde keserek dilimleyin ve yaklaşık 40 dakika boyunca fırında pişirin. Pişirme işleminin ardından kısa bir süre bekleyin ve tüm bunların ardından, daha önce hazırladığınız şerbeti üzerine dökün. Şerbet kullanımı tamamen damak tadına bağlıdır, dilerseniz şerbet kullanmadan kuru bir biçimde de servis edebilirsiniz. Oldukça pratik laz böreği tarifiyle misafirlerinize farklı bir lezzet sunabilirsiniz.