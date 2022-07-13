SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Adı Chelsea'yle anılan Sterling, Manchester City'ye veda etti

Adı Chelsea'yle anılan Sterling, Manchester City'ye veda etti

13.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transferi gündemde olan Manchester City oyuncusu Raheem Sterling, kulübüne veda mesajı yolladı.

Adı Chelsea'yle anılan Sterling, Manchester City'ye veda etti
Raheem Sterling

Raheem Sterling

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşan 27 yaşındaki oyuncu, "Yedi sezon. On bir kupa... Hayat boyu unutulmayacak anılar. Teknik ekip, yıllar içindeki gelişimimde önemli rol üstlendi. Takım arkadaşlarım, stadı paylaştığım kişilerin çok ötesine geçti. Kulübün diğer çalışanları, yönetim ve taraftarlar beni yorulmadan destekledi. Manchester City ile ilişkisi olan herkes; size duyduğum saygı daha fazla olamazdı. Ne yolculuk oldu ama... Manchester'a geldiğimde 20 yaşında bir çocuktum ama bugün bir erkek olarak buradan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, City ile sözleşmesinin son yılına giren Sterling için Chelsea, 45 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

City formasıyla 337 karşılaşmada görev alan İngiliz kanat oyuncusu, 131 gol ve 94 asiste imza attı. Sterling, İngiltere Milli Takımı'nda ise 77 maçta 19 kez ağları sarstı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan Serdar Saatçı açıklaması! ''39 derece ateşim vardı...''Beşiktaş'tan Serdar Saatçı açıklaması! ''39 derece ateşim vardı...''
Beşiktaş'ta kriz var! 72'de oyuna girdi, 83'te oyundan alındı!Beşiktaş'ta kriz var! 72'de oyuna girdi, 83'te oyundan alındı!
Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş sterling
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

Buruk onu, o Trabzonspor'u reddetti!

Buruk onu, o Trabzonspor'u reddetti!

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Böyle duyuracaklar

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Böyle duyuracaklar

Jesus Kartal'ı tamamen sildi! O isimler kulübeye

Jesus Kartal'ı tamamen sildi! O isimler kulübeye

İtalyanlar İstanbul'da! Hedef: F.Bahçe...

İtalyanlar İstanbul'da! Hedef: F.Bahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemekten hemen sonra için! Kan şekerini anında düşürüyor

Yemekten hemen sonra için! Kan şekerini anında düşürüyor

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler

''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.