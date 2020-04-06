Adı Fenerbahçe ile geçen Erol Bulut'un futbol hikayesi!

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcı beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmadığını belirten tecrübeli isim, Fenerbahçe iddialarına da cevap verdi.

FENERBAHÇE'YE GİDECEK Mİ?

Erol Bulut, "Taraftarlar, sağ olsun yakıştırıyorlar. 4 yıl formasını terlettiğim bir takım. Şu an A. Alanyaspor'un teknik direktörüyüm ve buranın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Maçları oynayıp, bitirdikten sonra kariyerimin hangi tarafa gideceğini göreceğiz. Burası mı olur, başka bir takım mı olur, yurt dışı mı olur... Onu bugün söyleyemem. En üstü, büyük takımlar. Avrupa'da başarılı olabilmek, kupalar kazanmak. Bu tabii ki bugünden, yarına olan bir şey değil, plan gerekiyor. Türkiye'de de, Avrupa'da da olabilir. Kupada yarı finaldeyiz. İnşallah sonunda final-kupa olur. Ligde de 6.'yız. Maksimum puan alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

EROL BULUT'UN HİKAYESİ

Erol Bulut, son dönemlerde oynattığı futbol ve çalıştırdığı takımlardaki başarılı grafiğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra Kartalspor'da teknik direktörlük hayatına başlayan Bulut, Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptıktan sonra Yeni Malatya ve Aytemiz Alanyaspor gibi takımlarda teknik direktörlük görevinde yakaladığı başarılarla Türk futbolunun gözde isimleri arasına girdi.