Avrupa devleri Osimhen'in peşini bırakmıyor! Atletico Madrid'den gizli operasyon, Juventus'tan sürpriz öneri!

Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide sergilediği performansla bir kez daha kalitesini kanıtlayan Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin radarlarından çıkmıyor. Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü kulüplerin cazip tekliflerine rağmen Galatasaray'da kalmayı seçen 27 yaşındaki yıldız santrfor için İspanya ve İtalya'dan yeni transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

SIMEONE'DEN YÖNETİME "ACİL" TALİMAT: İDEAL ADAY OSIMHEN

İspanyol DIRECTV Sports'un özel haberine göre, La Liga devi Atletico Madrid, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak adına dev adımlar atmaya başladı. Teknik direktör Diego Simeone'nin kulüp yönetimiyle yaptığı toplantıda hücum hattına dünya çapında bir referans santrfor transfer edilmesini şart koştuğu ve bu doğrultuda Victor Osimhen'i ilk hedef olarak işaret ettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve serbest kalma maddesi barındırmayan Osimhen için Atletico yönetimi mali şartları zorlamaya hazırlanıyor. Sezon başına net 15 milyon euroyu bulan maaşı ve Galatasaray'ın beklentileri karşısında İspanyol ekibinin, bonservis bedelini düşürmek adına takas oyuncu ve performansa bağlı bonusları içeren esnek bir paket sunmayı planladığı aktarıldı.

MARCO BORRIELLO'DAN JUVENTUS'A OSIMHEN TAVSİYESİ

Öte yandan İtalya'da da Victor Osimhen ismi yankılanmaya devam ediyor. İtalyan futbolunun tanınan eski golcülerinden Marco Borriello, hücum hattında arayışlarını sürdüren Juventus'a Nijeryalı yıldızı önerdi. Serie A atmosferini ve İtalyan futbolunu çok iyi tanıyan bir golcüye ihtiyaç duyulduğunu belirten Borriello, "Büyük bir dokuz numara isterim. Osimhen mi? Olabilir. Güçlü, Serie A'yı biliyor. Ancak Osimhen'in de ötesinde üst düzey bir golcü takıma şart" ifadelerini kullandı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 65 milyon euro olan ve Galatasaray ile 2029'a kadar sözleşmesi süren yıldız golcü için kış transfer döneminde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.