SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Avrupa devleri Osimhen'in peşini bırakmıyor! Atletico Madrid'den gizli operasyon, Juventus'tan sürpriz öneri!

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak zaferin mimarı olan yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa transfer piyasası yeniden hareketlendi. İspanyol basını Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Nijeryalı golcü için yönetime talimat verdiğini yazarken, İtalya'da da dev bir kulüp için ismi öne sürüldü.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Avrupa devleri Osimhen'in peşini bırakmıyor! Atletico Madrid'den gizli operasyon, Juventus'tan sürpriz öneri!
Emre Şen

Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide sergilediği performansla bir kez daha kalitesini kanıtlayan Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin radarlarından çıkmıyor. Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü kulüplerin cazip tekliflerine rağmen Galatasaray'da kalmayı seçen 27 yaşındaki yıldız santrfor için İspanya ve İtalya'dan yeni transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

SIMEONE'DEN YÖNETİME "ACİL" TALİMAT: İDEAL ADAY OSIMHEN

Avrupa devleri Osimhen in peşini bırakmıyor! Atletico Madrid den gizli operasyon, Juventus tan sürpriz öneri! 1

İspanyol DIRECTV Sports'un özel haberine göre, La Liga devi Atletico Madrid, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak adına dev adımlar atmaya başladı. Teknik direktör Diego Simeone'nin kulüp yönetimiyle yaptığı toplantıda hücum hattına dünya çapında bir referans santrfor transfer edilmesini şart koştuğu ve bu doğrultuda Victor Osimhen'i ilk hedef olarak işaret ettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve serbest kalma maddesi barındırmayan Osimhen için Atletico yönetimi mali şartları zorlamaya hazırlanıyor. Sezon başına net 15 milyon euroyu bulan maaşı ve Galatasaray'ın beklentileri karşısında İspanyol ekibinin, bonservis bedelini düşürmek adına takas oyuncu ve performansa bağlı bonusları içeren esnek bir paket sunmayı planladığı aktarıldı.

MARCO BORRIELLO'DAN JUVENTUS'A OSIMHEN TAVSİYESİ

Avrupa devleri Osimhen in peşini bırakmıyor! Atletico Madrid den gizli operasyon, Juventus tan sürpriz öneri! 2

Öte yandan İtalya'da da Victor Osimhen ismi yankılanmaya devam ediyor. İtalyan futbolunun tanınan eski golcülerinden Marco Borriello, hücum hattında arayışlarını sürdüren Juventus'a Nijeryalı yıldızı önerdi. Serie A atmosferini ve İtalyan futbolunu çok iyi tanıyan bir golcüye ihtiyaç duyulduğunu belirten Borriello, "Büyük bir dokuz numara isterim. Osimhen mi? Olabilir. Güçlü, Serie A'yı biliyor. Ancak Osimhen'in de ötesinde üst düzey bir golcü takıma şart" ifadelerini kullandı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 65 milyon euro olan ve Galatasaray ile 2029'a kadar sözleşmesi süren yıldız golcü için kış transfer döneminde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:Bakan Bak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:
Apar topar İstanbul'a geldi! Aykut Kocaman sürpriziApar topar İstanbul'a geldi! Aykut Kocaman sürprizi
Anahtar Kelimeler:
galatasaray transfer haberleri son dakika transfer haberi Victor Osimhen Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday

Yıllar sonra ekrana dönüyor! Son haliyle şaşırttı

Yıllar sonra ekrana dönüyor! Son haliyle şaşırttı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.