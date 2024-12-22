SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Adı Galatasaray ile anılıyordu... Maç sonu Dybala'dan transfer sözleri! Veda eder gibi konuştu...

Adı Galatasaray ile anılıyordu... Maç sonu Dybala'dan transfer sözleri! Veda eder gibi konuştu...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.12.2024 19:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan devi Roma, Serie A'nın 17. haftasında evinde Parma'yı konuk etti. Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Paulo Dybala'nın 2 gol kaydettiği akşamda Roma sahadan 5-0 üstün ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ise Arjantinli yıldız, transferiyle ilgili gelen soruya verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Adı Galatasaray ile anılıyordu... Maç sonu Dybala'dan transfer sözleri! Veda eder gibi konuştu...

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Roma, taraftarı önünde Parma'yı 5-0 mağlup etti.

MAÇIN YILDIZI OLDU

AA1tZHXj

Claudio Ranieri'nin öğrencileri, galibiyet gollerini Paulo Dybala (2), Saelemakers, Paredes ve Dovbyk kaydetti. Öte yandan Dybala, maçın yıldızı seçildi.

DYBALA'DA AÇIKLAMA

GettyImages-2173754970

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Paulo Dybala, mücadelenin ardından transferle alakalı gelen soruya verdiği cevap ile dikkat çekti.

Arjantinli yıldız, transfer haberleriyle ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi: “İlk günden beri bu şehirdeki insanlar bana her zaman sevgilerini gösterdi. Ben de her zaman formam, taraftarlar ve onlar için elimden gelenin en iyisini yaptım.”

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
1 - 5
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Serie A Roma Paulo Dybala galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret beklentileri de ortaya çıktı

AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret beklentileri de ortaya çıktı

Korkutan hareketlilik! İstanbul'daki depremin ardından Marmara'da bir sarsıntı daha

Korkutan hareketlilik! İstanbul'daki depremin ardından Marmara'da bir sarsıntı daha

Galatasaray mağlubiyeti sonrası: "İstifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler!" dedi ve istifasını açıkladı!

Galatasaray mağlubiyeti sonrası: "İstifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler!" dedi ve istifasını açıkladı!

Aslan Kayseri'de kükredi!

Aslan Kayseri'de kükredi!

Yunus Akgün elden kaçıyor! Hem de Kayserispor maçında...

Yunus Akgün elden kaçıyor! Hem de Kayserispor maçında...

Kayserispor'u avladı! Galatasaray forması ile rekor kırdı

Kayserispor'u avladı! Galatasaray forması ile rekor kırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.