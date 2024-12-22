Adı Galatasaray ile anılıyordu... Maç sonu Dybala'dan transfer sözleri! Veda eder gibi konuştu...

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Roma, taraftarı önünde Parma'yı 5-0 mağlup etti.

MAÇIN YILDIZI OLDU

Claudio Ranieri'nin öğrencileri, galibiyet gollerini Paulo Dybala (2), Saelemakers, Paredes ve Dovbyk kaydetti. Öte yandan Dybala, maçın yıldızı seçildi.

DYBALA'DA AÇIKLAMA

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Paulo Dybala, mücadelenin ardından transferle alakalı gelen soruya verdiği cevap ile dikkat çekti.

Arjantinli yıldız, transfer haberleriyle ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi: “İlk günden beri bu şehirdeki insanlar bana her zaman sevgilerini gösterdi. Ben de her zaman formam, taraftarlar ve onlar için elimden gelenin en iyisini yaptım.”