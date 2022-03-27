Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer performansıyla beğeni topluyordu. Yıldırımer, EDHO'nun ardından Adı Sevgi dizisinde Gizem Güneş ile başrolü paylaşıyor. Ünlü oyununcunun eşinin güzelliği dikkat çekti.
Yunus Emre Yıldırımer, 2012'de Melisa Yıldırımer ile hayatını birleştirdi. Melisa Yıldırımer, EDHO'nun 96. bölümünde diziye dahil olan Doktor Derya Kimsesiz karakterini canlandırdı.
Melissa Yıldırımer ayrıca, Üç Kuruş dizisinde 'Nesrin' rolünü canlandırdı.
İkilinin Doğu Yıldırımer adında bir erkek çocuğu bulunuyor.
Yunus Emre Yıldırımer, sosyal medya hesabından eşi ve çocuğuyla sık sık paylaşım yapıyor.
Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan Melissa Yıldırımer 32 yaşındadır.
Konservatuarda okurken Yunus Emre Yıldırımer ile evlendi.
Küçük Gelin dizisinde hayat verdiği Leyla rolü ile tanınıyor. Ayrıca Söz dizisinde Fatma rolünü canlandırdı.
Yunus Emre Yıldırımer, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü aşağıda yer alan pozu paylaşarak, "İyi ki doğdun belalım, iyi ki" sözüyle kutladı.
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