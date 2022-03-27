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Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!

27.03.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizisi Adı Sevgi'de 'Emir' rolüne hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti. Ayrıca 2012'de dünyaevine giren Yıldırımer'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer performansıyla beğeni topluyordu. Yıldırımer, EDHO'nun ardından Adı Sevgi dizisinde Gizem Güneş ile başrolü paylaşıyor. Ünlü oyununcunun eşinin güzelliği dikkat çekti.

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Yunus Emre Yıldırımer, 2012'de Melisa Yıldırımer ile hayatını birleştirdi. Melisa Yıldırımer, EDHO'nun 96. bölümünde diziye dahil olan Doktor Derya Kimsesiz karakterini canlandırdı.

Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!

Melissa Yıldırımer ayrıca, Üç Kuruş dizisinde 'Nesrin' rolünü canlandırdı.

Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!

İkilinin Doğu Yıldırımer adında bir erkek çocuğu bulunuyor.
Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!

Yunus Emre Yıldırımer, sosyal medya hesabından eşi ve çocuğuyla sık sık paylaşım yapıyor.
Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!

Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan Melissa Yıldırımer 32 yaşındadır.

Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!

Konservatuarda okurken Yunus Emre Yıldırımer ile evlendi.
Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!

Küçük Gelin dizisinde hayat verdiği Leyla rolü ile tanınıyor. Ayrıca Söz dizisinde Fatma rolünü canlandırdı.

Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!

"İYİKİ DOĞDUN BELALIM"

Yunus Emre Yıldırımer, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü aşağıda yer alan pozu paylaşarak, "İyi ki doğdun belalım, iyi ki" sözüyle kutladı.

Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!

Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i, Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti!


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Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre Yıldırımer
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