Amerika'ya yerlemişti! Mete Horozoğlu son haliyle şaşırttı

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki Soner rolüyle akıllara kazınan oyuncu Mete Horozoğlu yıllar önce ülkeyi terk ederek Amerika'da kalıcı oturum izni aldı. Amerika'da yaşayan başarılı oyuncu son haliyle şaşırttı.

MYNET DETAY- Mete Horozoğlu, yıllar önce Türkiye’den ayrılarak Amerika’ya yerleşmişti. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Nefes: Vatan Sağolsun ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlardaki başarılı performansıyla hafızalara kazınan oyuncunun ABD’deki yeni hayatı zaman zaman gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu Mete Horozoğlu, Amerika’da kalıcı oturum ve çalışma izni aldıktan sonra kariyerine burada devam ediyordu. Ülkeyi terk ederek ABD’ye yerleşen Horozoğlu, burada da tiyatro yapmaya devam ediyor.

Amerika ya yerlemişti! Mete Horozoğlu son haliyle şaşırttı 1

Sosyal medyayı da zaman zaman aktif kullanan oyuncu son olarak "İftar olsa da kahve içsek! "Hayırlı Ramazanlar" notuyla son halini paylaştı.

Amerika ya yerlemişti! Mete Horozoğlu son haliyle şaşırttı 2

Kırlaşan saçlarıyla daha önce dikkat çeken Mete Horozoğlu'nun değişen saç rengi gözden kaçmadı. Başarılı oyuncuya "Yaşlanmışsın", "Vay halen yakışıklısın", "Çok havalı görünüyorsun" yorumları geldi.

