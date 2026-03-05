Nihal Yalçın 14 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi de tanıdık çıktı

Yayınlandığı döneme damga vuran Yalan Dünya dizisindeki Açılay karakteri ile hafızalara kazınan Nihal Yalçın son olarak Bahar dizisiyle ekranlarda yer almıştı.

Nihal Yalçın, 2021 yılının temmuz ayından beri kendisi gibi oyuncu Berker Güven ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift uzun zaman sonra el ele görüntülendi.

Nihal Yalçın ile sevgilisi Berker Güven arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti.

Berker Güven daha önce Vatanım Sensin, Zalim İstanbul, Alev Alev ve Üç Kız Kardeş dizilerinde rol aldı.