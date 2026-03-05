MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nihal Yalçın 14 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi de tanıdık çıktı

Son olarak Bahar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nihal Yalçın kendisinden 14 yaş küçük aşkıyla görüntülendi. Nihal Yalçın'ın sevgilisi de oldukça tanıdık bir isim. Yalçın'ın genç sevgilisi kendisi gibi oyuncu Berker Güven.

Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı döneme damga vuran Yalan Dünya dizisindeki Açılay karakteri ile hafızalara kazınan Nihal Yalçın son olarak Bahar dizisiyle ekranlarda yer almıştı.

Nihal Yalçın, 2021 yılının temmuz ayından beri kendisi gibi oyuncu Berker Güven ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift uzun zaman sonra el ele görüntülendi.

Nihal Yalçın 14 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi de tanıdık çıktı 1

Nihal Yalçın ile sevgilisi Berker Güven arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti.

Nihal Yalçın 14 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi de tanıdık çıktı 2

Berker Güven daha önce Vatanım Sensin, Zalim İstanbul, Alev Alev ve Üç Kız Kardeş dizilerinde rol aldı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti! Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!
Celal Karatüre için bu kez kuyruk oluştu: “Haremlik selamlık yapın”Celal Karatüre için bu kez kuyruk oluştu: “Haremlik selamlık yapın”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Berker Güven Nihal Yalçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.