Adı Sevgi Gülendam kimdir? Adı Sevgi dizisinin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci kimdir? Asena Keskinci kaç yaşında ve nerelidir?

Adı Sevgi dizisi idealist bir öğretmen olan Elif'in çevresinde gelişen olayları anlatmaktadır. Adı Sevgi, konusu ve dinamik oyuncu kadrosu ile beğeni topladı. Herkesin Bez Bebek dizisinden tanıdığı Reyhan Asena Keskinci de Adı Sevgi dizisinde rol alıyor. Reyhan Asena Keskinci, Adı Sevgi dizisinde Gülendam karakterine hayat vermektedir. Genç oyuncunun kim olduğu ve daha önce projelerde yer aldığı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN GÜLENDAM'I REYHAN ASENE KESKİNCİ KİMDİR?

Reyhan Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 yılında dünyaya geldi. Keskinci, İstanbul'da doğmuştur. Genç oyuncunun ilk kamera karşısına geçişi 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileri ile olmuştur. Asena Keskinci'nin akıllara kazınan en bilinen rolü Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteridir.Dizi işlerinin yanı sıra çocukluğundan beri pek çok sinema filminde de yer alan Asena Keskinci, Nuri Bilge Ceylan filmi olan Ahlat Ağacı'nda da rol almıştır. Keskinci, 2010 yılında TRT Kadın Ödüllerinde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

REYHAN ASENA KESKİNCİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

REYHAN ASENA KESKİNCİ DİZİLERİ

Hırsız Polis - Kiraz

Bez Bebek - Yağmur

Köstebekgiller - Pelin

Masumiyet - Hande Hancı

REYHAN ASENA KESKİNCİ FİLMLERİ

Aşk Tesadüfleri Sever - Genç Deniz

Köstebekgiller: Perili Orman - Pelin

Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı -Pelin

Ahlat Ağacı - Yasemin

ADI SEVGİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hikaye mesleğine tutkuyla bağlı genç öğretmen Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi ile başlıyor. Elif öğretmenin gelişi ile bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında büyük değişimler meydana gelecektir. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona yardımcı olmaya çalışır. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine karabasan gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir mücadeleye girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını görecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara ile karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur.

Ancak Elif için her şeyden önce gelen bir şey vardır. Öğrencileri için verdiği aralıksız mücadele sayesinde Zeynep'le başlayıp, Esma, Doğukan, Arda, Cem, Gülendam, Fidan ve daha pek çoklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır. Adı Sevgi dizisi öğrencileri için her şeyi göze alabilecek genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerine, onların ailelerine ve bütün ilçede yaşattığı bazı değişimleri konu alıyor.



