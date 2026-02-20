MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

TRT'deki fenomen diziden ayrılacağını öğrendi! Hemen yeni anlaşma yaptı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta Suzan karakterine hayat veren Asena Girişken projeye veda edeceğini öğrendi. Asena Girişken'in diziden ayrılacağının belli olmasının ardından yeni projesi belli oldu.

TRT'deki fenomen diziden ayrılacağını öğrendi! Hemen yeni anlaşma yaptı
Öznur Yaslı İkier

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat dizisinde yine şaşırtan değişiklikler yaşanacak. Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün başrollerini paylaştığı diziye bir ismin veda edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Asena Girişken, Suzan rolünü canlandırdığı Teşkilat dizisinden ayrılıyor.

TRT deki fenomen diziden ayrılacağını öğrendi! Hemen yeni anlaşma yaptı 1

Girişken’in fenomen dizide ayrılacağının öğrenilmesinin hemen ardından yeni projesi de belli oldu. Girişken, OGM Pictures’ın Show TV’de yayınlanacak ilk dizisi olan “Delikanlı”yla el sıkıştı.

Zeynep Günay ile Recai Karagöz’ün yöneteceği, Aybike Ertürk’ün yazdığı dizide Asena Girişken “Arzu” karakterine hayat verecek.

TRT deki fenomen diziden ayrılacağını öğrendi! Hemen yeni anlaşma yaptı 2

Hazan’ın (Melis Sezen) en yakın arkadaşı olan Arzu, fakir hayattan kurtulmayı çok istemektedir.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ramazan'la birlikte sorular gelmeye başladı! Nihat Hatipoğlu şaştı kaldıRamazan'la birlikte sorular gelmeye başladı! Nihat Hatipoğlu şaştı kaldı
Reytinglerde zirveye tırmandı! Herkes aynı yorumu yaptıReytinglerde zirveye tırmandı! Herkes aynı yorumu yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
teşkilat trt Asena Girişken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Şişecam’dan satış kararı!

Şişecam’dan satış kararı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.