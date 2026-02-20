TRT'deki fenomen diziden ayrılacağını öğrendi! Hemen yeni anlaşma yaptı

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat dizisinde yine şaşırtan değişiklikler yaşanacak. Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün başrollerini paylaştığı diziye bir ismin veda edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Asena Girişken, Suzan rolünü canlandırdığı Teşkilat dizisinden ayrılıyor.

Girişken’in fenomen dizide ayrılacağının öğrenilmesinin hemen ardından yeni projesi de belli oldu. Girişken, OGM Pictures’ın Show TV’de yayınlanacak ilk dizisi olan “Delikanlı”yla el sıkıştı.

Zeynep Günay ile Recai Karagöz’ün yöneteceği, Aybike Ertürk’ün yazdığı dizide Asena Girişken “Arzu” karakterine hayat verecek.

Hazan’ın (Melis Sezen) en yakın arkadaşı olan Arzu, fakir hayattan kurtulmayı çok istemektedir.