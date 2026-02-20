MAGAZİN

Reytinglerde zirveye tırmandı! Sevdiğim Sensin 3. bölüm 1. tanıtım izle

Sevdiğim Sensin dizisi oldukça iddialı başladı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi reyting listelerinde daha 2. bölümde zirveye tırmanmaya başladı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizinin 3. bölüm 1. tanıtımı da yayınlandı.

Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Star TV’nin iddialı dizisi Sevdiğim Sensin oldukça iddialı başladı. Henüz 2 bölüm ekrana gelen dizi reyting listesinde zirveye tırmanmaya başladı.

Sevdiğim Sensin Total izleyici grubunda ikinci sırada yer alarak Halef: Köklerin Çağrısı'nı geride bıraktı. Bu sıçrayış dikkatlerden kaçmadı.

Hikayesiyle merak uyandıran dizinin 3. bölüm 1. tanıtımı yayınlandı. Helin Kandemir'in oyunculuğu yeni bölüm tanıtımında da övgü yağmuruna tutuldu.

Genç oyuncu için; 'oynamıyor yaşıyor', 'Helin harika', 'oyunculuğu mükemmel gerçekten' gibi yorumlar yapıldı.

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Erkan’ın Dicle’yi köşke getirmesiyle dengeler altüst olur. Erkan, hem kendi ailesinden hem de Burçin’in ailesinden Dicle’yle evlendiği gerçeğini gizlemeye çalışır. Kısa sürede ortaya çıkan evlilik, Aldur hanesinde büyük bir fırtınanın kopmasına neden olur.

Babasıyla sert bir yüzleşme yaşayan Erkan, Burçin ile evlenmek istemediğini söylediğinde sert bir tepkiyle karşılaşır. Çıkan büyük tartışma sonucu Erkan, radikal bir karar alarak Dicle’yi yanına alır ve evi terk eder.

İstanbul’un acımasız yüzüyle ilk kez karşılaşan Dicle ise bilmediği bir hayatın ortasında bocalasa da tek sığınağı sandığı adama tutunmaya çalışır. Erkan ise ne yapacağına karar vermek için Dicle’yle geçici olarak bir yere yerleşir.

Esat, Erkan’ı eve geri döndürmek için planlar yaparken; İnci de Esat’tan gizli, hem Erkan’ı eve döndürecek hem de Dicle’den kurtulmalarını sağlayacak başka bir plan kurar. Kapılarına dayanan beklenmedik ziyaretçiler, Erkan ve Dicle’yi bir çıkmaza sürükleyecektir.

