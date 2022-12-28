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Adı Sinan Akçıl'la anılıyordu! Defne Samyeli açıkladı...

28.12.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile müzisyen Sinan Akçıl'ın aşk yaşadığı iddia edildi. İddialara iki çocuk annesi Defne Samyeli'den açıklama geldi.

Adı Sinan Akçıl'la anılıyordu! Defne Samyeli açıkladı...

Son dönemde Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl'ın önceki gün Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkilinin ilişkilerini gizledikleri öne sürülmüştü.

SAMYELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

tv100.com’dan Arda Aşkın Aksoy’un haberine göre; Defne Samyeli (50) cephesinden aşk iddialarına yanıt geldi.

Defne Samyeli'nin sadece müzik ve beste konusunda Sinan Akçıl (40) ile iş birliği yaptığı öğrenildi.

“YİNE HER AN EVLENEBİLİRİM”

Öte yandan Sinan Akçıl geçtiğimiz aylarda "Özgür Aras’la Baş Başa" programına katılmış ve "Aşk kesinlikle hem ne istediğini çok iyi bilmek hem de ne istediğini bilmemem benim için. Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Bu yanlış anlaşılmasın başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece o baskı insanı, diken üzerinde yürüyormuşum baskısı. O beni iki arada bir derede bıraktı. 'Daha zamanı değil miydi?' dediğim zamanlar oldu. Evlilik bende travma yaratmadı. Yine her an evlenebilirim, hiç öyle bir korkum yok" sözleriyle aşkın tarifini yapmıştı.

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Sinan Akçıl Oyuncu

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