Adı uzun bir süre Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel'in yeni takımı resmen açıklanıyor!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde kötü gidişatın sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başlamıştı. Ankara ekibinde gözler Volkan Demirel’e çevrildi.
Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Gençlerbirliği, Teknik Direktör Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı! Demirel, resmi imza için bugün öğle saatlerinde Ankara’da olacak.
Volkan Demirel, son olarak Süper Lig'de geçen yıl Bodrum FK'da görev yapmıştı.
