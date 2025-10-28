SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği

Adı uzun bir süre Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel'in yeni takımı resmen açıklanıyor!

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Volkan Demirel’in yeni adresi resmen açıklanıyor. Now Spor ekranlarında yorumculuk yapan genç teknik adamın sıradaki takımı için flaş bir bilgi verildi.

Adı uzun bir süre Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel'in yeni takımı resmen açıklanıyor!
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde kötü gidişatın sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başlamıştı. Ankara ekibinde gözler Volkan Demirel’e çevrildi.

VOLKAN DEMİREL BOMBASI!

Adı uzun bir süre Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel in yeni takımı resmen açıklanıyor! 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Gençlerbirliği, Teknik Direktör Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı! Demirel, resmi imza için bugün öğle saatlerinde Ankara’da olacak.

KARİYERİ

Adı uzun bir süre Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel in yeni takımı resmen açıklanıyor! 2

Volkan Demirel, son olarak Süper Lig'de geçen yıl Bodrum FK'da görev yapmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis skandalından sadece hakem değil, başkan, teknik adam, futbolcu hatta masör bile çıktıBahis skandalından sadece hakem değil, başkan, teknik adam, futbolcu hatta masör bile çıktı
Gece yarısı duyuruldu! Süper Lig'den 2 isim için flaş açıklama...Gece yarısı duyuruldu! Süper Lig'den 2 isim için flaş açıklama...
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Volkan Demirel son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.