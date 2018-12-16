SPOR

Adil Gevrek: 100 tane kurşun da sıksalar yolumuzdan dönmeyeceğiz

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 16.12.2018 19:40 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un maç öncesi tesislerine düzenlenen silahlı saldırının ardından sessizliğini bozan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “100 kurşun sıksalar da yolumuzdan dönmeyeceğiz. Gerekirse bu konuda canımızı da veririz ama asla haraç vermeyiz” dedi.

Adil Gevrek: 100 tane kurşun da sıksalar yolumuzdan dönmeyeceğiz

Süper Toto Süper Lig'de oynanan E.Yeni Malatyaspor - Antalyaspor karşılaşması sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Adil Gevrek sert açıklamalarda bulundu. Dün gece yapılan saldırının kulüplerine ve Malatya halkına yapıldığını ifade eden Gevrek, “Maç öncesi çok fazla açıklama yapmak istemedik ama bu kurşunlar Malatya futboluna sıkılan kurşunlardır. Evkur Yeni Malatyaspor’un bugün kimseye haraç vermesi söz konusu olmaz. Bizden tehdit, şantajlarla haraç isteyeceklerini bekliyorlarsa 4 kurşun değil 100 tane de sıksalar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Gerekirse bu konuda canımızı da veririz, ama asla haraç vermeyiz” şeklinde konuştu.

Olay sonrası emniyet teşkilatının gerekli tüm tedbirleri aldığını da aktaran Gevrek, “Başta Valimiz ve Emniyet müdürümüz olmak üzere tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Gevrek, saldırıyı bazı taraftar guruplarının yaptığını iddia ederek, “Malatya futbolunda kendilerine taraftar diyen ama asla taraftarımızın böyle bir şey yapacağına inanmıyoruz. Bu yapılan basit bir şey değil gelip de tesise kurşun sıkacaksın, haraç isteyeceksiniz. Asla taviz vermeyeceğiz, Malatyaspor’un bir kuruşunu dahi haraç olarak vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da ve ülke dışında yaşayan tüm Malatyalıları sporda en güzel şekilde temsil ettiklerini de dile getiren Gevrek, “3-5 çapulcuya da pabuç bırakacak durumda değiliz. Kesinlikle bu yoldan asla dönmeyeceğiz” dedi.

Takım olarak iyi yerlerde olduklarını kaydeden Gevrek, “Takım olarak iyiyiz ama bu olayların iyi giden bir takıma yapılması da kabul edilebilir değil. Failleri belli, kimin tehdit ettiğini gerekli mercilere ilettik. Bu şekilde menfaat sağlanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu şahıslara asla meydanı bırakmayacağız” diye konuştu.

Yaşanan olayları futbolcular yansıtmamaya gayret ettiklerini de sözlerine ekleyen Gevrek, “Şahsıma, yönetimimize yönelik tehditler uzun zamandır yapılıyor ama bu kadar olacağını da düşünmüyorduk. Yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Burada olduğum sürece asla bunlara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Başkan Gevrek, bugün oynanan Antalyaspor karşılaşmasını da değerlendirerek, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra tek maçımız var, oradan da puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Süper Lig ekibine büyük şok! Silahlı saldırı...Süper Lig ekibine büyük şok! Silahlı saldırı...
''Anadolu takımları daha güçlü ve dirençli''''Anadolu takımları daha güçlü ve dirençli''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor Adil Gevrek

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Ronaldo'nun Torino kalecisine yaptığı hareket geceye damga vurdu!

Ronaldo'nun Torino kalecisine yaptığı hareket geceye damga vurdu!

Mourinho ve Guardiola G.Saray'ın yıldızının peşinde!

Mourinho ve Guardiola G.Saray'ın yıldızının peşinde!

Juraj Kucka Trabzonspor'dan ayrılıyor!

Juraj Kucka Trabzonspor'dan ayrılıyor!

Pepe ayrılmadan önce öyle bir şey yaptı ki...

Pepe ayrılmadan önce öyle bir şey yaptı ki...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Erol Bulut: Hedefimiz ilk 10

Erol Bulut: Hedefimiz ilk 10

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Adil Gevrek: VAR doğru kullanılmıyor

Adil Gevrek: VAR doğru kullanılmıyor

Yeni Malatyaspor şanssızlığına son vermek istiyor

Yeni Malatyaspor şanssızlığına son vermek istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adil Gevrek: 100 tane kurşun da sıksalar yolumuzdan dönmeyeceğiz

Malatya'dan silahlı saldırı açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor tesislerine silahlı saldırı düzenlendi

Süper Lig ekibine büyük şok! Silahlı saldırı...

Erol Bulut: Anadolu takımları daha güçlü ve dirençli

''Anadolu takımları daha güçlü ve dirençli''

Erol Bulut: Hedefimiz ilk 10

''Hedefimiz ilk 10''

Erol Bulut: İlk 10 hedefimizin arkasındayım

Erol Bulut hedeflerini açıkladı

Adil Gevrek: VAR doğru kullanılmıyor

''VAR doğru kullanılmıyor''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.