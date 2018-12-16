Adil Gevrek: 100 tane kurşun da sıksalar yolumuzdan dönmeyeceğiz

Süper Toto Süper Lig'de oynanan E.Yeni Malatyaspor - Antalyaspor karşılaşması sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Adil Gevrek sert açıklamalarda bulundu. Dün gece yapılan saldırının kulüplerine ve Malatya halkına yapıldığını ifade eden Gevrek, “Maç öncesi çok fazla açıklama yapmak istemedik ama bu kurşunlar Malatya futboluna sıkılan kurşunlardır. Evkur Yeni Malatyaspor’un bugün kimseye haraç vermesi söz konusu olmaz. Bizden tehdit, şantajlarla haraç isteyeceklerini bekliyorlarsa 4 kurşun değil 100 tane de sıksalar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Gerekirse bu konuda canımızı da veririz, ama asla haraç vermeyiz” şeklinde konuştu.

Olay sonrası emniyet teşkilatının gerekli tüm tedbirleri aldığını da aktaran Gevrek, “Başta Valimiz ve Emniyet müdürümüz olmak üzere tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Gevrek, saldırıyı bazı taraftar guruplarının yaptığını iddia ederek, “Malatya futbolunda kendilerine taraftar diyen ama asla taraftarımızın böyle bir şey yapacağına inanmıyoruz. Bu yapılan basit bir şey değil gelip de tesise kurşun sıkacaksın, haraç isteyeceksiniz. Asla taviz vermeyeceğiz, Malatyaspor’un bir kuruşunu dahi haraç olarak vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.