SPOR

Adil Gevrek: Fabian ile anlaştık, Ayala ve Ahmet Oğuz'la görüşüyoruz

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 01.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fabian’la anlaştıklarını, Ayala ve Ahmet Oğuzla da görüştüklerini belirtti.

Adil Gevrek: Fabian ile anlaştık, Ayala ve Ahmet Oğuz'la görüşüyoruz

Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuştu. TFF’nin düzenleme yaptığı lisanslama konusuyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Gevrek, “Fikret Başkan’ın da bahsettiği gibi, Kulüpler Birliği’nde bizim göreve gelmemizden bu yana bu çalışmalar yapılıyordu. Bana göre doğru bir çalışma. Bir taraftan da banka yapılandırma konusu var. Anadolu kulüplerinin de diğer kulüplerin de, transferlerde ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor. Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 90’ı yayıncı kuruluştan geliyor. Bizim transfer konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Türk futbolunda şampiyonluk hedefi koyarken ya da sıralamada iyi bir hedef koyarken, ekonomi anlamında da iyi hedefler koymamız lazım. Biz Malatyaspor olarak bunu yapmaya gayret ediyoruz ama bütün kulüplerimizin bunu birlikte yapması gerekiyor. Bütün kulüplerin istişare yaparak karar alması gerekiyor. Bugün de böyle bir gündü. Lisanslama ve banka yapılandırma konusuyla ilgili genel konuları konuştuk. Bence bunların sık sık yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Adil Gevrek, toplantıda yabancı kuralıyla ilgili herhangi bir konuşma olmadığını, lisanslama ve yayıncı kuruluşla ilgili konuştuklarını söyledi. Toplantıda ayrıca 6222 sayılı yasayla ilgili de bilgilendirme yapıldı.

“FABIAN İLE ANLAŞTIK, BİR DE YERLİ KALECİ ALACAĞIZ"
Evkur Yeni Malatyaspor olarak sezonu 25 Haziran’da Malatya’da açtıklarını ve bugün Bolu’da toplandıklarını söyleyen Adil Gevrek, “Mevcut bir kadromuz var ve şu ana kadar 2 transfer yaptık. 4-5 transfer daha yapmamız gerekiyor. Ekonomi anlamında da kurallara uymamız gerekiyor. Bunun dışında bizim de kulüp olarak koyduğumuz belli kurallar var. Ekonomik anlamda sağlam adımlar atmamız gerekiyor. Lisanslama adına yapılan bazı kuralları biz zaten uyguluyorduk. Bunları gözeterek transferler yapacağız. Nokta transferler yapmalıyız. Görüştüğümüz isimler var. Belki zamanımız kısıtlı ama yapacağımız transferlerin Malatya’ya katkı sağlayacağı, ekonomi anlamında da dikkat edeceğimiz transfer olmasına bakacağız. Kalecimizi Fabian ile anlaşmaya vardık. Yerli kaleci konusunda da görüşmelerimiz var. Bahsettiğimiz transferlerden birisi de bu” açıklamasını yaptı.

“AHMET OĞUZ VE AYALA GÜNDEMİMİZDE"
Arjantinli oyuncu Ayala’yla bir görüşmelerinin olduğunu ve temasların sürdüğünü ifade eden Başkan Gevrek, “Bunun dışında birkaç isim daha var. Ahmet Oğuz da bu isimlerden birisi. Ancak önceliğimiz bir stoper ve orta saha. Bizim için belli noktalar çok önemli. Bu transferleri yapmamız gerekiyor. Görüştüğümüz yerli oyuncular da var. Hem hocamızla, hem transfer komitemizle yaptığımız istişareler sonucu belirlediğimiz isimler var. Ama dediğim gibi ekonomik anlamda uygun ve takıma katkı sağlayacak isimler almamız gerekiyor” dedi. Son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Sportif Direktör Ali Ravcı’ya teklifler gelmesiyle ilgili konuşan Gevrek, “Ali Ravcı bizim için önemli bir değer. Takımın en zor zamanında göreve geldi ve başarılı oldu. Bu durum da yurt dışında takip edilmiş. Bir Yunan takımından teklif geldi. Bunun değerlendirmesini kendisine bıraktık ve şu anda kalma kararı verdi. Bizim için de gurur verici bir durum. 5 yıldır bizimle çalışıyor. Hem bizim hem de onun adına güzel bir durum” diyerek sözlerini tamamladı.

Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor
Malatya Farnolle'le yeniden anlaştıMalatya Farnolle'le yeniden anlaştı
Sergen Yalçın'dan transfer sözleriSergen Yalçın'dan transfer sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fabian Ahmet Oğuz Yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

F.Bahçe bir transferi daha açıkladı

F.Bahçe bir transferi daha açıkladı

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Emre transferinde flaş gelişme

Emre transferinde flaş gelişme

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'

Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sergen Yalçın imzayı attı! Flaş UEFA sözleri...

Sergen Yalçın imzayı attı! Flaş UEFA sözleri...

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adil Gevrek: Fabian ile anlaştık, Ayala ve Ahmet Oğuz'la görüşüyoruz

''Fabian ile anlaştık, Ayala ve Ahmet Oğuz'la görüşüyoruz''

Evkur Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı

Malatya Farnolle'le yeniden anlaştı

Sergen Yalçın: 2-3 tane yerli oyuncu transfer etmek istiyoruz

Sergen Yalçın'dan transfer sözleri

Sergen Yalçın’dan kulüp tesislerine tam not

Sergen Yalçın’dan kulüp tesislerine tam not

Sergen Yalçın: Hedeflerimiz uyuştuğu için buraya geldik

Sergen Yalçın, Malatyaspor'u neden seçtiğini açıkladı

Yeni Malatyaspor'un hücum hattı güçleniyor

Malatyaspor'un hücum hattı güçleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.