Adil Gevrek: Hedefimiz yeniden Avrupa kupalarına katılabilmek

İstanbul’daki Malatya Tanıtım Günleri’nin son gününde kulüp televizyonuna konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SAKAT OYUNCULARIMIZ TAKIMA DÖNDÜ"

Gevrek, Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve Başakşehir ile bir hazırlık maçı oynadıklarını belirterek, “Ligde en son sahamızda Denizlispor’u mağlup etmiştik. Ardından bir milli araya girdik. Bu ara sakat oyuncularımızın takıma dönmesi adına oldukça faydalı oldu. Zannederim Gökhan ve Mina bu hafta takımla çalışmalara başlayacaklar. Tabii milli ara, dolayısıyla İstanbul’da Başakşehir ile bir hazırlık müsabakası oynadık. Bu maçta oyuncularımızın son durumunu yakından gördük. Ligin 8. haftasında deplasmanda oldukça zorlu bir Konyaspor karşılaşması oynayacağız. Onlar da yükselişte olan bir takım durumunda. İnşallah Denizli maçındaki çıkışımız devam eder” dedi.

"BİRLİKTE DAHA İYİ DURUMA GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Adil Gevrek, oyuncuların performansından memnun olduklarını da dile getirerek, şunları söyledi: