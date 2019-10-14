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Adil Gevrek: Hedefimiz yeniden Avrupa kupalarına katılabilmek

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 14.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın ligdeki son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “7 haftalık bölümde takımımızın sergilediği performanstan memnunuz. Hedefimiz geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa kupalarına katılabilmek” dedi.

Adil Gevrek: Hedefimiz yeniden Avrupa kupalarına katılabilmek

İstanbul’daki Malatya Tanıtım Günleri’nin son gününde kulüp televizyonuna konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SAKAT OYUNCULARIMIZ TAKIMA DÖNDÜ"

Gevrek, Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve Başakşehir ile bir hazırlık maçı oynadıklarını belirterek, “Ligde en son sahamızda Denizlispor’u mağlup etmiştik. Ardından bir milli araya girdik. Bu ara sakat oyuncularımızın takıma dönmesi adına oldukça faydalı oldu. Zannederim Gökhan ve Mina bu hafta takımla çalışmalara başlayacaklar. Tabii milli ara, dolayısıyla İstanbul’da Başakşehir ile bir hazırlık müsabakası oynadık. Bu maçta oyuncularımızın son durumunu yakından gördük. Ligin 8. haftasında deplasmanda oldukça zorlu bir Konyaspor karşılaşması oynayacağız. Onlar da yükselişte olan bir takım durumunda. İnşallah Denizli maçındaki çıkışımız devam eder” dedi.

"BİRLİKTE DAHA İYİ DURUMA GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Adil Gevrek, oyuncuların performansından memnun olduklarını da dile getirerek, şunları söyledi:

“Genel itibariyle takımımızın performansından memnunuz. Bu sezon daha atak ve gole yakın oynayan bir görüntümüz var. Zaten bu durum en çok gol atan takım olduğumuz istatistiğini de beraberinde getirdi. Yine en golcü oyuncu ve en çok asist yapan futbolcu da bizim takımımızda. Umarım performansımız artarak devam eder. Gökhan ve Mina gibi oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla birlikte daha iyi duruma geleceğimiz düşünüyorum.”

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