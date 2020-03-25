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Adilcevaz Belediyesinden örnek hizmet

BİTLİS HABERLERİ  | 25.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, 80 yaşındaki Kamile Akkaya isimli yaşlı kadına destek vererek örnek bir davranışa imza attılar.Evindeki ihtiyaçlarının karşılanması ve ilaçlarının temin edilmesi amacıyla Adilcevaz Belediyesi Beyaz Masa Birimine gelerek yardımcı olunması talebinde bulunan 80 yaşındaki Kamile Akkaya isimli kadına Beyaz Masa Birimi personelleri yardımcı oldu.

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, 80 yaşındaki Kamile Akkaya isimli yaşlı kadına destek vererek örnek bir davranışa imza attılar.
Evindeki ihtiyaçlarının karşılanması ve ilaçlarının temin edilmesi amacıyla Adilcevaz Belediyesi Beyaz Masa Birimine gelerek yardımcı olunması talebinde bulunan 80 yaşındaki Kamile Akkaya isimli kadına Beyaz Masa Birimi personelleri yardımcı oldu. Yaşlı vatandaşa maske takan ve hijyen önlemleri alan personeller, daha sonra İlçe Sağlık Müdürlüğünü arayarak tedavisinin yapılması konusunda sağlık ekiplerinden destek istedi. Yapılan çağrı üzerine Adilcevaz Belediyesine gelen sağlık görevlileri, burada yaşlı kadının muayenesini yaptı. Ardından zabıta ekipleri eczaneden yaşlı kadının ilaçlarını alarak kendisine getirip teslim etti.
Ekipler daha sonra yaşlı kadın ile birlikte manav ve markete giderek ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evine bıraktı.
Gösterilen ilgiden dolayı şaşkınlığını gizleyemeyen Kamile Akkaya, ekiplerin yardım ve desteğinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Evimde kimsem olmadığı için ilaçlarımı almak ve ihtiyaçlarımın karşılanması için belediyeye geldim. Sağ olsun buradaki arkadaşlar benimle çok iyi ilgilendiler. Gerçekten çok mutlu oldum. Rabbim hepsinden razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.

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