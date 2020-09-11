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Adilcevaz spor kompleksine kavuşuyor

BİTLİS HABERLERİ  | 11.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan kapalı spor salonunda çevre düzenlemesi ve spor kompleksi kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.TVF 1’inci Lig’inde mücadele edecek olan Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımının maçlarını oynayacağı kapalı spor salonunda ve çevresinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan kapalı spor salonunda çevre düzenlemesi ve spor kompleksi kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.
TVF 1’inci Lig’inde mücadele edecek olan Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımının maçlarını oynayacağı kapalı spor salonunda ve çevresinde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalarla spor kompleksi TVF 1’inci Lig maçlarına yetiştirilerek hizmete sunulacak. Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış ve yetkililer kapalı spor salonu bahçesinde çevre düzenlemesinin yanı sıra basketbol ve voleybol sahası ile tenis kortunun bulunduğu spor kompleksinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçeye güzel bir kompleks kazandırdıklarını ifade ederek, “İlçemiz her türlü hizmetin en güzelini hak ediyor. Gençlerimizi spor salonlarına çekmek, spora teşvik etmek hepimizin öncelikli görevidir. Bu kapsamda çalışmalarına başlanan spor kompleksi gençlerimizin hizmetinde olacaktır. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde bizlerde daha farklı projeler ve müjdelerle sizlerin yanında olacağız. Bugün Kaymakamımız ve İl Gençlik ve Spor Müdürümüzle birlikte salonumuzda ve çevresinde yapılan çalışmaları inceledik. İnşallah spor salonumuz en kısa sürede bitirilerek sporcularımızın ve sporseverlerin hizmetinde olacak” dedi.
Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış ise “2017 yılında projesini yaptığımız ve yatırım programına aldığımız Adilcevaz ilçemiz spor salonumuzun çevre düzenlemesi, otoparkı, 3 farklı açık sahaları ve salonun iç tadilatı 1 ay içerisinde bitirilerek teslim edilecek. Proje kapsamında salonumuz TVF 1’inci Lig’ine yetiştirilerek sporseverlerin ve oyuncularımızın hizmetine sunulacak. Burada voleybol oyuncularımızın ve kulüp başkanımızın bizlerden isteklerini dinledik ve not aldık. Salonumuzu sporseverlerin ve oyuncuların en iyi şekilde faydalanabileceği bir salon haline getirmek için çalışıyoruz. Amacımız gençlerimizin ve sporseverlerin her türlü spor faaliyetini yapılabileceği bir tesis oluşturmaktır. Bu konuda bizlere sürekli destek olan Adilcevaz Kaymakamımız Tunahan Çil ve Belediye Başkanımız Necati Gürsoy başta olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bitlis ilimiz artık spor faaliyetleriyle konuşulan bir il haline gelecek” dedi.

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