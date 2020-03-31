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Adilcevaz’da siperlik maske üretimi

BİTLİS HABERLERİ  | 31.03.2020 12:11 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sağlık çalışanları için yüz koruma siperlik maske üretimi yapılmaya başlandı.İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aydınlar Beldesi Ortaokulunda kurulan robotik kodlama atölyelerinde Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen 3 boyutlu yazıcılar ile bilişim ve teknoloji öğretmenleri Tarık Çetinkaya ve Erhan Evran’ın koordinesinde çizimi yapılan maskeler daha sonra montajlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sağlık çalışanları için yüz koruma siperlik maske üretimi yapılmaya başlandı.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aydınlar Beldesi Ortaokulunda kurulan robotik kodlama atölyelerinde Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen 3 boyutlu yazıcılar ile bilişim ve teknoloji öğretmenleri Tarık Çetinkaya ve Erhan Evran’ın koordinesinde çizimi yapılan maskeler daha sonra montajlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 adet 3 boyutlu yazıcılarla günde 10 adet üretilen maskeler, korona virüsün yayılmasını engellemek için büyük fedakârlıklar yapan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak verilecek.
Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini ifade ederek, “Ülkemizi ve dünyamızı saran, binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin hastalanmasına sebep olan korona virüsü ile mücadele konusunda her kurum kendi üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Bizde bu kapsamda Kaymakamımız Tunahan Çil’in katkılarıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aydınlar Beldesi Ortaokulunda kurulan robotik kodlama atölyesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz’ın katkıları ile atölyelerimize gönderilen 3 boyutlu yazıcılar ile sağlık çalışanlarımız için koruyucu maske üretimi yapmaya başladık. Yaptığımız ve yapacağımız maskeleri sağlık çalışanlarına katkı amaçlı olarak ücretsiz vereceğiz. Bu çerçevede üretilecek maskeler, toplu halde Adilcevaz Onkoloji Hastanesine teslim edilecektir. Bu sosyal projede emeği geçen herkese kurumum adına teşekkür ediyorum” dedi.

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