ADIM FARAH 15. BÖLÜM İZLE! FOX TV Adım Farah dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

Adım Farah 15. bölümü için geri sayım devam ediyor. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam edecek. Her her çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek yer alıyor. Peki, Adım Farah yeni bölüm ne zaman? İşte Adım farah dizisi 15. bölüme dair detaylar...

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Adım Farah her çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Adım Farah dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

ADIM FARAH SON BÖLÜM ÖZETİ

Adım Farah dizisinin on dördüncü bölümünde;

Bade ve Farah'ın olduğu araca yapılan saldırıyı duyan Mehmet ve Tahir hemen ikisinin kaldırıldığı hastaneye koşar. Farah olayın şokundadır. Bade ise ciddi bir ameliyata girmiştir. Saldırıyı kimin yaptığının peşine düşen Tahir'i sakinleştirmek ve onu Bade ve Mehmet ile içinde olduğu büyük plana dahil etmek yine Farah'a düşecektir. Ancak Tahir'in kafasında Ali Galip'in cezasını kendisinin kestiği başka bir plan vardır.

ADIM FARAH 15. BÖLÜMÜ İZLE!

Adım Farah dizisinin 15. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi İnternet sayfası üzerinden de izlenebilir.



