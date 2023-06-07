ADIM FARAH bu akşam yok mu, neden yok? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? 7 Haziran 2023 FOX TV yayın akışı

Adım Farah'ınn yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Adım Farah, her çarşamba akşamı FOX'da yayınlanıyor. Kanalın 7 Haziran Çarşamba gününe ait yayın akışında Adım Farah'ın yer almadığı fark edildi. Peki, Adım Faraha dizisi neden yayınlanmıyor? Adım Farah yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 7 Haziran 2023 FOX TV yayın akışı...
FOX'da yayınlanan Adım Fraha dizisi çarşamba günleri yayınlanmakta. 7 Haziran 2023 çarşamba akşamı Adım Farah dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.
Dizinin yayın saatinde Recep İvedik 2 sinema filmi yayınlanacak.
FOX TV'nin 7 Haziran 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Recep İvedik 2 sinema filmi ekranlara gelecek.
Adım Farah sezon finali ile ekranlara ara verdi. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayına başlayacağına dair bir bilgi bulunmuyor.
07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
22:30 Gülcemal
01:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
03:00 Tetikçinin Oğlu
05:00 Bay Yanlış
06:00 Yalnız Kalpler