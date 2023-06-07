ADIM FARAH bu akşam yok mu, neden yok? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? 7 Haziran 2023 FOX TV yayın akışı

Adım Farah'ınn yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Adım Farah, her çarşamba akşamı FOX'da yayınlanıyor. Kanalın 7 Haziran Çarşamba gününe ait yayın akışında Adım Farah'ın yer almadığı fark edildi. Peki, Adım Faraha dizisi neden yayınlanmıyor? Adım Farah yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 7 Haziran 2023 FOX TV yayın akışı...

ADIM FARAH NEDEN YOK?

FOX'da yayınlanan Adım Fraha dizisi çarşamba günleri yayınlanmakta. 7 Haziran 2023 çarşamba akşamı Adım Farah dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yayın saatinde Recep İvedik 2 sinema filmi yayınlanacak.

ADIM FARAH NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin 7 Haziran 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Recep İvedik 2 sinema filmi ekranlara gelecek.

Adım Farah sezon finali ile ekranlara ara verdi. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayına başlayacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

7 HAZİRAN 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

22:30 Gülcemal

01:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

03:00 Tetikçinin Oğlu

05:00 Bay Yanlış

06:00 Yalnız Kalpler



