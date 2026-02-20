MAGAZİN

İsmail Hacıoğlu uyuşturucu teminini açık açık anlattı! Dikkat çeken posta kutusu detayı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun verdiği ifade ortaya çıktı. Hacıoğlu, esrar kullandığını kabul ederek pişman olduğunu söyledi.

Öznur Yaslı İkier

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun verdiği ifade ortaya çıktı. Hacıoğlu, esrar kullandığını kabul ederken, maddeyi stresli dönemlerinde "rahatlamak amacıyla" kullandığını belirtti.

Hacıoğlu ifadesinde, uyuşturucu maddeyi ilk kez Hollanda'da bulunduğu bir dönemde denediğini belirterek şunları söyledi:

"Daha önce Hollanda ülkesinde bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu."

Maddeyi internet üzerinden temin ettiğini anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Maddeyi Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım."

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Uyuşturucu madde kullandığı için pişman olduğunu söyleyen Hacıoğlu, mesleki stresin bu süreçte etkili olduğunu dile getirdi:

"Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum."

Bir dizi projesi nedeniyle Ayvalık'ta bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim."

Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.

