Evinde uyuşturucu bulunmuştu! Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı: 'Bayatlamış olabilir'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Kaan Tangöze’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tangöze ifadesinde şunları söyledi:

“Üzerime atılı suçlamayı işlemediğim için bu hükümlerden faydalanmak istemiyorum ancak size bildiklerimle ilgili her türlü yardıma hazırım.

Kamuoyu tarafından tanınan bir sanatçıyım. Evimde uyuşturucu madde bulunduğuna dair kolluk ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım. Ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum bu şahsı da tanımıyorum. Ben evli ve 3 çocuk sahibi işleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım ise bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir.

Yine emniyet benden kan, idrar örnekleri aldı. Uyuşturucu etken maddesinin çıkacağını düşünüyorum çünkü yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik. Bu sırada Almanya’da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şu anda hatırlamadığım bir shoptan yine marihuana aldım ve içtim.

Uyuşturucu maddeyi genelde gün içinde tek başıma aldığım ve gece vakti evde balkonda içmekteyim. Yurt içinde veya yurt dışında hiçbir zaman yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım. Hakkımda neden işlem yapıldığını ben de merak ediyorum. Türkiye’de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadım. Bu yerlerde bulunmadım.

Yine iş ekibimle herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanan da yoktur. Uyuşturucu alacak herhangi bir bağlantım yoktur. Emniyet ekiplerine de zaten cep telefonumu rızam doğrultusunda incelenmesi için verdim. Medyadan gördüğüm kadarıyla soruşturma dosyasında tanıdığım, ismini duyduğum herhangi bir kişi veya bağlantılı olduğum herhangi bir eylemim yoktur.”