MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Evinde uyuşturucu bulunmuştu! Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı: 'Bayatlamış olabilir'

Ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Duman'ın solisti Kaan Tangöze'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Evinde uyuşturucu bulunmuştu! Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı: 'Bayatlamış olabilir'
Öznur Yaslı İkier

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Kaan Tangöze’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tangöze ifadesinde şunları söyledi:

“Üzerime atılı suçlamayı işlemediğim için bu hükümlerden faydalanmak istemiyorum ancak size bildiklerimle ilgili her türlü yardıma hazırım.

Evinde uyuşturucu bulunmuştu! Kaan Tangöze nin ifadesi ortaya çıktı: Bayatlamış olabilir 1

Kamuoyu tarafından tanınan bir sanatçıyım. Evimde uyuşturucu madde bulunduğuna dair kolluk ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım. Ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum bu şahsı da tanımıyorum. Ben evli ve 3 çocuk sahibi işleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım ise bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir.

Yine emniyet benden kan, idrar örnekleri aldı. Uyuşturucu etken maddesinin çıkacağını düşünüyorum çünkü yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik. Bu sırada Almanya’da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şu anda hatırlamadığım bir shoptan yine marihuana aldım ve içtim.

Uyuşturucu maddeyi genelde gün içinde tek başıma aldığım ve gece vakti evde balkonda içmekteyim. Yurt içinde veya yurt dışında hiçbir zaman yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım. Hakkımda neden işlem yapıldığını ben de merak ediyorum. Türkiye’de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadım. Bu yerlerde bulunmadım.

Evinde uyuşturucu bulunmuştu! Kaan Tangöze nin ifadesi ortaya çıktı: Bayatlamış olabilir 2

Yine iş ekibimle herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanan da yoktur. Uyuşturucu alacak herhangi bir bağlantım yoktur. Emniyet ekiplerine de zaten cep telefonumu rızam doğrultusunda incelenmesi için verdim. Medyadan gördüğüm kadarıyla soruşturma dosyasında tanıdığım, ismini duyduğum herhangi bir kişi veya bağlantılı olduğum herhangi bir eylemim yoktur.”

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Usta oyuncudan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldıUsta oyuncudan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
Canlı yayında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' şakası!Canlı yayında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' şakası!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kaan Tangöze duman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.