Adım Farah'ın Merjan'ı Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? Sera Kutlubey hangi yapımlarda rol aldı?

Sera Kutlubey, Adım Farah dizisine Merjan rolüyle dahil oldu. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Diziye yeni katılan oyunculardan biri olan Sera Kutlubey hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başladı. İşte Sera Kutlubey'in hayatı ve rol aldığı yapımlar...

SERA KUTLUBEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sera Kutlubey, 1997 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı. Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017'de İsimsizler dizisinde Seher karakterini canlandırdı ve 2019'da Zalim İstanbul dizisinde Cemre Yılmaz karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. 2022'de İyilik dizisinde Damla karakterini canlandırdı.

İlk romanı Plüton'un Düş'üşü, 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıktı.

Sera Kutlubey şimdilerde Adım Farah dizisinde Merjan rolüne can vermektedir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2016 Kehribar - Genç Leyla

Babam ve Ailesi - Hasret

2017 İsimsizler - Seher

2019-2020 Zalim İstanbul - Cemre Yılmaz

2021 Hercai - Azra

2022-2023 İyilik - Damla Dinçer

2023- Adım Farah - Merjan

