Sessiz sedasız evlenmişti! Yasemin Kay Allen kocasını 'ısırmalık' notuyla paylaştı

Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisindeki performansıyla konuşulan Yasemin Kay Allen geçtiğimiz ay eski FBI ajanı Erdal Kaya ile sessiz sedasız evlenmişti. Yasemin Kay Allen eşi ile yeni karelerini "Isırmalık" mesajıyla yayımladı.

Öznur Yaslı İkier

2024'te aşk yaşamaya başlayan Yasemin Kay Allen ile FBI eski ajanı Erdal Kaya, ilişkileri boyunca ayrılık ve barışma süreçleriyle sık sık gündeme gelmişti.

Ancak çift, 24 Ocak'ta Las Vegas'ta evlenerek, ilişkilerine resmiyet kazandırdı.

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, düğünden sonra da sık sık mutluluk pozları veriyor.

Yasemin Kay Allen, kocasına sarılarak paylaştığı yeni karelerine "Isırmalık" notunu düştü.

Ünlü çiftin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

