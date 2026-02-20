Sessiz sedasız evlenmişti! Yasemin Kay Allen kocasını 'ısırmalık' notuyla paylaştı

2024'te aşk yaşamaya başlayan Yasemin Kay Allen ile FBI eski ajanı Erdal Kaya, ilişkileri boyunca ayrılık ve barışma süreçleriyle sık sık gündeme gelmişti.
Ancak çift, 24 Ocak'ta Las Vegas'ta evlenerek, ilişkilerine resmiyet kazandırdı.
Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, düğünden sonra da sık sık mutluluk pozları veriyor.
Yasemin Kay Allen, kocasına sarılarak paylaştığı yeni karelerine "Isırmalık" notunu düştü.
Ünlü çiftin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
