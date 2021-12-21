Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali şaşırttı! "Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha!"

Show Tv’de yayınlandığı dönemde ekranda fırtına gibi esen Adını Feriha Koydum dizisinin tekrarları bile izleyici çekmeye devam ediyor. Başrollerini Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy’un paylaştığı dizide Halil karakteriyle rol alan Ufuk Tan Altunkaya, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.

Adını Feriha Koydum izleyicilerini çileden çıkaran ve zaman zaman korku saçan saplantılı aşık Halil karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Tan Altunkaya’yı normal hayatında gören şaşırp kalıyor.

Dizide Hazal Kaya'nın hayat verdiği Feriha'ya kafayı takan ve ölümüne sebep olan Halil, izleyicilere korku dolu anlar yaşatmıştı.

EKRAN BAŞINDAKİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI

Ufuk Tan Altunkaya, kendini rolüne o kadar kaptırmıştı ki ustalara taş çıkaran performansıyla ekran başındakilere adeta tırnaklarını yedirtmişti.

Feriha ile aralarındaki çekim uyuşmazlığını kendine dert edinen Halil'in, psikopat aşık tavırları seyirciyi çileden çıkartmıştı.

Adını Feriha Koydum'un korkulan karakteri Halil, bu defa korkutmak yerine şaşırttı. Karakteri canlandıran Ufuk Tan Altunkaya'nın şimdiki halini görenler, dizide oluşan ön yargılarını bir kenara bıraktı.

ÇEKİRDEK AİLESİYLE MÜTEVAZI BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Şimdilerde baba olan Ufuk Tan Altunkaya, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürüyor.

37 yaşındaki oyuncu, dizinin sona ermesiyle tiyatro çalışmalarına da devam etmiş.

Başarılı oyuncu, şimdilerde ise sadece oyuncu olmakla yetinmiyor, aynı zamanda yönetmen ve yapımcılık görevlerini de üstleniyor.

''SEVMEDİĞİN ÇOCUĞA BİR DAHA BAK FERİHA''

Altunkaya'nın sosyal medya hesabını bulan Adını Feriha Koydum hayranları, başarılı oyuncunun fotoğraflarına "Sevmediğin çocuğa bir daha bak Feriha" "Halen daha Halil gibi bakıyorsunuz" yorumlarında bulunuyor.

