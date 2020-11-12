YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Adının hakkını veriyor! Şifası doktorları bile şaşırtacak...

Adının hakkını veriyor! Şifası doktorları bile şaşırtacak...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 12.11.2020 09:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adının hakkını veriyor! Şifası doktorları bile şaşırtacak...

Tropikal bir meyve olan kudret narı, isminin hakkını sonuna kadar veriyor. Görüntüsü ve tadıyla dikkatleri üzerine çeken kudret narı oldukça şifalı bir besin aynı zamanda.

Kabak ailesine ait olan kudret narı, keskin tadından dolayı acı kabak ismiyle de bilinir. Tüm dünyada popüler bir besin haline gelen kudret narı önemli besin maddeleriyle dolu ve sağlığımız için gerçek bir faydacı.

KUDRET NARI YARARLARI NELERDİR?

Kudret narı içinde A ve C vitaminleri, folat, potasyum, karbonhidrat, lif ve çinko bulunur. Bu besin maddeleri sayesinde birçok hastalığa karşı önleyici olur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Gerçek bir C vitamini deposudur.

BİLİNEN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMESİ

iStock-1057862218

Kudret narı kan şekeri seviyelerini düzenlemekten sorumlu olan insülin hormonunun salgılanmasını teşvik eder. Çok uzun süredir diyabet hastalığında alternatif tıpta önemli bir yere sahiptir. Elbette kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Kudret narı kolesterol seviyelerini düşürme konusunda da etkilidir. Düzenli ve doğru bir şekilde tüketildiğinde kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.

YARA İYİLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR

Zeytinyağı ile karıştırılıp hasarlı bölgeye sürüldüğünde yara ve iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle vajinal ve rahim yaralarında etkilidir. İçerdiği C vitamini sayesinde hücre yenilenmesini sağlar, cildi onarır.

Mide sorunları için şifa olur. Zeytinyağı ile karıştırılıp her gün bir yemek kaşığı tüketilmesi, ülser ve gastrit hastalıklarına çare olabilir.

iStock-1168024570

Romatizma ve varis ağrıları için zeytinyağı ile karıştırılmış kudret narını geceden bacaklarınıza sürüp sargı beziyle sarılması önerilir. Sabaha kadar bu şekilde beklemeniz ağrılarınızı azaltır, rahatlamanıza yardımcı olur. Eklem ağrıları için de aynı yöntem uygulanabilir.

Kabızlık yaşayanların da imdadına koşar. Zeytinyağı ile karıştırılıp bekletilmiş kudret narını aç karna içmek sindirim sistemini iyileştirir ve kabızlığı ortadan kaldırır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...
Herkes yanlış yapıyor! Mükemmel pilavın 3 sırrı Herkes yanlış yapıyor! Mükemmel pilavın 3 sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! "Kocam beni kızınızla aldatıyor"

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! "Kocam beni kızınızla aldatıyor"

Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Etin tahtını salladı! Faydalarını öğrenen herkes kasabın yolunu tutuyor

Etin tahtını salladı! Faydalarını öğrenen herkes kasabın yolunu tutuyor

Bayatlamıyor! Ekmekleri günlerce taze tutan 4 yöntem

Bayatlamıyor! Ekmekleri günlerce taze tutan 4 yöntem

Karnabahar sevmeyenler bile bu tarife bayılacak...

Karnabahar sevmeyenler bile bu tarife bayılacak...

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Diğer Haberler

2 bin yıllık gelenek! Burada Süryani çöreği yapılmadan adım atılmıyor

Süryani çöreği yapılmadan adım atılmıyor

Kırmızı etin tahtını salladı! Faydalarını öğrenen herkes kasabın yolunu tutuyor

Etin tahtını salladı! Faydalarını öğrenen herkes kasabın yolunu tutuyor

Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Bayatlamıyor! Ekmekleri günlerce taze tutan 4 yöntem

Bayatlamıyor! Ekmekleri günlerce taze tutan 4 yöntem

Yazın çerez kışın çorba! Lezzetine diyecek yok...

Yazın çerez kışın çorba! Lezzetine diyecek yok...

Yoğurdun faydaları nelerdir? Ne kadar yoğurt tüketilmeli?

Günlük ne kadar yoğurt tüketmeliyiz?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.