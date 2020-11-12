Adının hakkını veriyor! Şifası doktorları bile şaşırtacak...

Kabak ailesine ait olan kudret narı, keskin tadından dolayı acı kabak ismiyle de bilinir. Tüm dünyada popüler bir besin haline gelen kudret narı önemli besin maddeleriyle dolu ve sağlığımız için gerçek bir faydacı.
Kudret narı içinde A ve C vitaminleri, folat, potasyum, karbonhidrat, lif ve çinko bulunur. Bu besin maddeleri sayesinde birçok hastalığa karşı önleyici olur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Gerçek bir C vitamini deposudur.
Kudret narı kan şekeri seviyelerini düzenlemekten sorumlu olan insülin hormonunun salgılanmasını teşvik eder. Çok uzun süredir diyabet hastalığında alternatif tıpta önemli bir yere sahiptir. Elbette kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.
Kudret narı kolesterol seviyelerini düşürme konusunda da etkilidir. Düzenli ve doğru bir şekilde tüketildiğinde kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.
Zeytinyağı ile karıştırılıp hasarlı bölgeye sürüldüğünde yara ve iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle vajinal ve rahim yaralarında etkilidir. İçerdiği C vitamini sayesinde hücre yenilenmesini sağlar, cildi onarır.
Mide sorunları için şifa olur. Zeytinyağı ile karıştırılıp her gün bir yemek kaşığı tüketilmesi, ülser ve gastrit hastalıklarına çare olabilir.
Romatizma ve varis ağrıları için zeytinyağı ile karıştırılmış kudret narını geceden bacaklarınıza sürüp sargı beziyle sarılması önerilir. Sabaha kadar bu şekilde beklemeniz ağrılarınızı azaltır, rahatlamanıza yardımcı olur. Eklem ağrıları için de aynı yöntem uygulanabilir.
Kabızlık yaşayanların da imdadına koşar. Zeytinyağı ile karıştırılıp bekletilmiş kudret narını aç karna içmek sindirim sistemini iyileştirir ve kabızlığı ortadan kaldırır.
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