Adının hakkını veriyor! Şifası doktorları bile şaşırtacak...

Kabak ailesine ait olan kudret narı, keskin tadından dolayı acı kabak ismiyle de bilinir. Tüm dünyada popüler bir besin haline gelen kudret narı önemli besin maddeleriyle dolu ve sağlığımız için gerçek bir faydacı.

KUDRET NARI YARARLARI NELERDİR?

Kudret narı içinde A ve C vitaminleri, folat, potasyum, karbonhidrat, lif ve çinko bulunur. Bu besin maddeleri sayesinde birçok hastalığa karşı önleyici olur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Gerçek bir C vitamini deposudur.

BİLİNEN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMESİ

Kudret narı kan şekeri seviyelerini düzenlemekten sorumlu olan insülin hormonunun salgılanmasını teşvik eder. Çok uzun süredir diyabet hastalığında alternatif tıpta önemli bir yere sahiptir. Elbette kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Kudret narı kolesterol seviyelerini düşürme konusunda da etkilidir. Düzenli ve doğru bir şekilde tüketildiğinde kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.

YARA İYİLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR

Zeytinyağı ile karıştırılıp hasarlı bölgeye sürüldüğünde yara ve iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle vajinal ve rahim yaralarında etkilidir. İçerdiği C vitamini sayesinde hücre yenilenmesini sağlar, cildi onarır.