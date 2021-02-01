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Adis Jahovic yeniden Göztepe'de

01.02.2021 18:16 | Son Güncelleme:
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Adis Jahovic yeniden Göztepe'de

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor'dan eski oyuncusu Adis Jahovic'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Jahovic'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye kariyerine 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'de Göztepe'de başlayan Makedon golcü, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 2017-2018 sezonunda Göztepe ile Süper Lig'de 18 maçta 14 gole imza atan Jahovic, ara transfer döneminde Konyaspor'a transfer oldu. Jahovic, daha sonra Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formaları giydi.

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