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Adıyaman 1954 Spor-Alanya Kestelspor: 1-1

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 4.Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, kendi evinde Alanya Kestelspor ile 1-1 berabere kaldı.
Adıyaman Atatürk Stadında rakibi Alanya Kestelspor’u ağırlayan Adıyaman 1954 Spor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Başa baş mücadelenin yaşadığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında Alanya Kestelspor’un golünü 79. Dakikada Alican Tez attı. Ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor’un gölünü ise 81. Dakikada Taylan Özgür Attı.
Maçta Adıyaman 1954 Spor’dan iki futbolcu, Alanya Kestelspor’dan 3 futbolcu sarı kart görürken, maçta kırmızı kart çıkmadı.
Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım 1’er puan aldı.

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