YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman 1954 Spor- Bursa Yıldırım Spor: 0-0

Adıyaman 1954 Spor- Bursa Yıldırım Spor: 0-0

27.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor kendi sahasında rakibi Bursa Yıldırım Spor ile 0-0 beraber kaldı.
Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçta ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor ile rakibi Bursa Yıldırım Spor ile kıyasıya mücadele etti. Sporcuların kıyasıya mücadele verdiği maçın ilk yarısında her hangi bir gol gelmedi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında da her iki takımdan gol gelmeyince 4 dakika uzatmalara gidilen maç 0-0 beraber bitti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:28
Öğle
12:45
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Burakpektaş Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Varan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Yaman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Kaçak cep telefonu ve makaron ele geçirildi

Kaçak cep telefonu ve makaron ele geçirildi

Adıyaman il istihdam kurulu toplantısı yapıldı

Adıyaman il istihdam kurulu toplantısı yapıldı

Başkan Kılınç, kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi

Başkan Kılınç, kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi

Başkan Kılınç, refüje çiçek dikti

Başkan Kılınç, refüje çiçek dikti

Yüksek gerilim hattı altında yangın

Yüksek gerilim hattı altında yangın

Minik ellerden sağlık çalışanlarına hediye

Minik ellerden sağlık çalışanlarına hediye

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.