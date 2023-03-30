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Adıyaman Belediyesi özel çocukları unutmadı

30.03.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Belediyesi bünyesinde uzun yıllardır hizmet veren Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarararak yeniden özel öğrencilere kapılarını açtı.

Adıyaman Belediyesi özel çocukları unutmadı

Sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde Adıyaman Belediyesi tarafından ildeki özel çocuklar için hizmete konan ve deneyimli ekibi ile uzun yıllardır çok önemli çalışmalara imza atan Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, depremin yaralarını erken sardı.

Bünyesinde hizmet verdiği yüzlerce çocuk için kısa sürede toparlanan ve eğitimlerine kaldığı yerden başlayan merkez çalışanlarını, yeniden eski günlere dönmek için büyük gayret ortaya koyuyor.

Depremin ardından yeniden hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Engelsiz Yaşam Merkezi sorumluları ise depremden en fazla etkilenen kitlelerden bir tanesi olan özel çocukları, içerisinde bulundukları olumsuz durumdan kurtulmalarına vesile olmak için alanında uzman eğitmenlerle daha çok çalışacaklarını dile getirdi.

Eğitimlerin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen veliler ise Adıyaman Belediyesine ve yetkililerine teşekkür etti.

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