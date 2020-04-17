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Adıyaman Belediyesinden 23 Nisan’a özel yarışma

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl resmi programlarla kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atan Adıyaman Belediyesi, çocuklar için sosyal medya üzerinden şiir yarışması düzenliyor.Öğrencilerin, Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiiri ile katılabilecekleri ve dereceye girecek olanların çekilişle belirleneceği yarışmayla ilgili bilgi veren yetkililer, “Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl, geçmiş yıllarda olduğu gibi şenlik havasında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bir nebze olsun keyif verici şekilde geçmesi için sosyal medya üzerinden bir şiir yarışması düzenlemeye karar verdik.

Adıyaman Belediyesinden 23 Nisan’a özel yarışma

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl resmi programlarla kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atan Adıyaman Belediyesi, çocuklar için sosyal medya üzerinden şiir yarışması düzenliyor.
Öğrencilerin, Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiiri ile katılabilecekleri ve dereceye girecek olanların çekilişle belirleneceği yarışmayla ilgili bilgi veren yetkililer, “Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl, geçmiş yıllarda olduğu gibi şenlik havasında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bir nebze olsun keyif verici şekilde geçmesi için sosyal medya üzerinden bir şiir yarışması düzenlemeye karar verdik. Başlattığımız yarışmamız il merkezimizde yaşayan ilk ve ortaokul öğrencilerini kapsamaktadır. Yalnızca Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiiri ile katılım sağlanabilecek olan yarışmamıza katılmak isteyen öğrencilerimiz, 22 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’a kadar evlerinde okudukları şiirleri telefonlarını ya da tabletlerini yatay şekilde tutacak şekilde videoya alıp, 0 (549) 772 02 02 numaralı WhatsApp hattımıza göndererek katılım sağlamış olabilecekler. En güzel şiirin çekilişle belirleneceği ve birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye paten seti ve dereceye giremeyen öğrencilerimize de sürpriz hediyelerin dağıtılacağı yarışmamıza katılan öğrencilerimizin, videoyla birlikte ad ve soyadlarını, okullarını, sınıfını ve yaşını da whatsapp hattımıza yollamaları gerekmektedir. Şartları uyan tüm minik kardeşlerimizi bu anlamlı ve güzel yarışmamıza bekliyoruz” diye konuştu.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:42
Öğle
12:31
İkindi
16:13
Akşam
19:11
Yatsı
20:32

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Gül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
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