Adıyaman'da öğrencilerin göz bebeği bu kediler derse giriyor

Adıyaman’da sokakta yavru iken bulunan ve okulda büyütülen Gofret ve Miya isimli 2 kedi okulun maskotu oldu. Birisini öğrencilerin birisini ise okul görevlisinin sokakta bulduğu kediler okulda büyüdü.
Yavru iken bulunan Gofret ve Miya isimli kedilerin bakımları ve aşıları yapılarak okulda bakılmaya başlandı. Memur odasında kendilerine yer yapılan ve tüm ihtiyaçları öğrenciler ve okul görevlileri tarafından karşılanan kediler mutlu bir hayat sürüyor.
DERS ESNASINDA SINIFTA DOLAŞIYORLAR
Öğrencilerin teneffüslerde paylaşamadığı sevimli iki kedi hafta sonları ise öğrenciler tarafından evlerine götürülüyor. Kedileri eve götürmek için öğrenciler sıraya giriyor. Ders esnasında sınıflarda dolaşan, sıraların üzerine çıkan, oyun oynayan kediler, öğrenciler ile birlikte ders dinliyor. Öğrenciler ders işlerken sıraların altında dolaşıyor.
ÖĞRENCİLER ÇOK SEVİYOR
Öğrenciler kedileri çok sevdiklerini ve onları paylaşamadıklarını belirterek, kedilerin sadece sevgiye ihtiyacı olduğunu ifade etti. Okul Görevlisi Şafak Oruç, Miya isimli kediye kendisinin, Gofret isimli kediyi ise öğrencilerin sokakta bulduğunu, Okulun “Her Sınıfın Bir Hayvan Dostu Olsun” projesi kapsamında bu kedileri okula getirerek beslemeye başladıklarını söyledi.
Oruç, öğrencilerin hayvanlara alışması, sevmesi ve koruma duygusunun gelişmesi için bu projenin önemli olduğunu belirterek, Gofret ve Miya’nın tüm aşıları ve bakımlarını yaptırdıklarını aktardı. (İHA)
Külliye'ye ünlü akını
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Tarihin en büyük ikramiyesini kazandı ama...
Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar
İstanbul'un yanı başında saklı bir cennet
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum